Equipo Nacional de Baloncesto Sub-17 se mete en los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIBA
Jugará el viernes en el cruce de los mejores ocho ante Estados Unidos.
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El Equipo Nacional de Baloncesto Sub-17 de Puerto Rico avanzó hoy miércoles hacia los cuartos de final de la Copa del Mundo FIBA de dicha categoría al derrotar por 101-85 a Costa de Marfil, impulsada por una brillante actuación de Dwight Gaines.
Gaines fue la gran figura del encuentro al terminar con 36 puntos, ocho rebotes, nueve asistencias y seis robos de balón, quedándose a una asistencia del triple-doble.
Eduyn Albino añadió 18 unidades, Luis Rosado aportó 11 y Jeremy Willmore sumó 10 para un equipo que colocó a cuatro jugadores en doble cifra.
Puerto Rico repartió 27 asistencias en 36 canastos, ganó la batalla de los balones robados 15-14 y forzó 27 pérdidas de Costa de Marfil, que se tradujeron en constantes oportunidades de ataque. Aunque los africanos dominaron los rebotes, 52-41, los boricuas compensaron con una defensa agresiva y un juego colectivo que les permitió controlar el ritmo del partido.
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Costa de Marfil tuvo como principales anotadores a Nathan Djako, con 21 puntos, Raphael Ouedraogo, con 19 puntos y 12 rebotes, Jean-Philippe Oka, con 18 tantos, y Adama Kone, con 15.
Los marfileños no anotaron un solo triple al fallar sus 16 intentos desde larga distancia y además cometieron 27 pérdidas de balón, nueve de ellas de Barakel Koffi.
Con la victoria, Puerto Rico aseguró un lugar entre los mejores ocho equipos del torneo y enfrentará el viernes en los cuartos de final a Estados Unidos.
Los boricuas juegan en el torneo para marca de 3-1 con triunfos en la primera fase sobre Eslovenia (92-78) y Nueva Zelanda (85-77), y un revés ante Turquía (98-77).