Miami Gardens, Florida. Lionel Messi se sentirá como en casa para seguir ampliando su récord de goles en el Mundial de Fútbol cuando la actual campeona, Argentina, se enfrente el viernes a Cabo Verde, la entusiasta selección africana que hasta ahora se mantiene invicta en Miami, en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final.

El capitán argentino del Inter Miami jugará por primera vez en el campeonato mundial en la misma ciudad que lo acogió como a un hijo hace tres años y a la que llevó a conquistar el título de la MLS por primera vez en su historia en 2025.

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Messi, de 39 años, intentará llevar a Argentina a los octavos de final y ampliar su ventaja como máximo goleador histórico del Mundial con 19 goles, mientras que el francés Kylian Mbappé le pisa los talones con 18. El argentino ha marcado seis goles en los tres partidos de la fase de grupos, en las victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

Argentina fans have taken over Miami Beach 🇦🇷 pic.twitter.com/0eqgS7lmwO — Ultras Clips (@ultras_clips) July 2, 2026

Todo apunta a que habrá una gran fiesta albiceleste en el estadio de Miami, con aficionados dispuestos a pagar cifras estratosféricas en el mercado de reventa —entre $1,800 y $2,000— con tal de presenciar una nueva actuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que alcanzará su partido número 100 al frente de la selección absoluta. Ocupa el segundo puesto, por detrás de Guillermo Stábile, quien dirigió 124 partidos entre 1941 y 1961.

El ganador de este partido se enfrentará al vencedor del encuentro entre Australia y Egipto en los octavos de final.

El domador de gigantes

Cabo Verde, la pequeña nación insular —con poco más de 500,000 habitantes— situada frente a la costa occidental de África y que debutaba en el Mundial, logró una clasificación impensable gracias a tres empates: 0-0 contra España, la actual campeona de Europa; un 2-2 contra Uruguay, dos veces campeona del mundo, y, por último, un 0-0 frente a Arabia Saudí.

¡HOLA, LEO! 🙋🏻‍♂️ 🇦🇷



Con MESSI a la cabeza, la Selección Argentina arribó al hotel en Miami donde se quedará de cara al encuentro del viernes ante Cabo Verde por los 16vos de final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/xV8D35VvNA — TyC Sports (@TyCSports) July 2, 2026

Con una defensa férrea y un Vozinha estelar bajo los palos, los africanos solo han sufrido una derrota en sus últimos 15 partidos. Además, en la fase de clasificación africana terminaron invictos, lo que demuestra que su trayectoria en el Mundial no ha sido una casualidad.

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“Cabo Verde no me ha sorprendido, porque es un buen equipo, rápido, que juega bien y tiene calidad”, advirtió Scaloni para frenar el optimismo desmesurado que se ha apoderado de la afición de cara al partido contra los africanos en Miami. “Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles… Y, sobre todo, por lo que se está viendo en este Mundial, hay que tener cuidado".

¿Diplomacia o respeto? Lo cierto es que, a priori, se trata de un duelo desigual. Argentina, campeona en 1978, 1986 y 2022, ocupa el primer puesto en la clasificación de selecciones de la FIFA, mientras que su próximo rival se sitúa en la posición 47. La primera cuenta con una plantilla valorada en casi 1.000 millones de dólares, mientras que la de los africanos apenas alcanza los 60 millones de dólares, según la plataforma Transfermarkt.

“Puede que seamos pequeños, pero tenemos un gran corazón y somos luchadores”, destacó Vozinha, cuyo nombre es Josimar Dias, el portero que admira el fútbol brasileño pero que juega con botas diseñadas por un emprendedor argentino.

Las dudas del campeón

Aunque Argentina jugó su último partido con el once titular hace diez días —Scaloni alineó un equipo alternativo en el último partido contra Jordania—, hay algunas dudas sobre la alineación que saltará al campo el viernes.

En defensa, aunque el defensa Cristian Romero ya se ha recuperado del golpe que sufrió en la rodilla derecha ante Austria, el entrenador podría optar por el veterano Nicolás Otamendi, toda una garantía en el juego aéreo.

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En el lateral izquierdo, hay una reñida competencia entre el habitual Nicolás Tagliafico y el debutante Facundo Medina, quien superó las expectativas en los dos primeros partidos de la fase de grupos que le tocó disputar debido a la lesión muscular que había sufrido el jugador del Lyon.

En el centro del ataque, Lautaro Martínez se adelanta ligeramente a Julián Álvarez.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.