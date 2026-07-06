Ciudad de México. Con un doblete de Jude Bellingham y un gol de penal del capitán Harry Kane, Inglaterra se sobrepuso a la altitud, a la inferioridad numérica, a un público hostil y a los fantasmas del Estadio Azteca, para superar el domingo 3-2 a México y situarse en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Ni los truenos que demoraron una hora el comienzo del partido pudieron competir con el alto voltaje que encendió la cancha del estadio Azteca de la Ciudad de México durante un electrizante partido entre el coanfitrión y la selección que conquistó como local el Mundial de 1966.

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Sesenta años después de aquella coronación, los ingleses sueñan. Por lo pronto, ahuyentaron los espectros de la amarga eliminación sufrida ante la Argentina de Diego Maradona en 1986.

Pese a que jugaron con un hombre menos buena parte de la segunda mitad, los británicos dejaron también en el pasado las malas sensaciones tras el susto llevado ante el Congo en la ronda anterior. Mostraron una actuación sólida y contundente para comprobar en los hechos sus credenciales como el cuarto mejor equipo del mundo.

Ahora, iniciarán su viaje rumbo a Miami, donde se medirán en los cuartos de final a Noruega el próximo sábado.

México se hundió de nuevo tras chocar con el iceberg de los octavos de final. Tras llegar a cuartos en sus dos mundiales anteriores como local, el Tri ha sucumbido en la ronda de los 16 mejores en 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y ahora 2026.