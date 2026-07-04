Miami Gardens, Florida. Lo único que Vozinha quería originalmente de este Mundial era que su madre lo viera jugar.

Lo consiguió, y mucho más.

Cabo Verde no ganó ni un solo partido en este Mundial y, de algún modo, eso no parecía importar. El bautizo del equipo africano en este escenario fue inolvidable, gracias en gran medida al arquero de 40 años que estuvo a punto de protagonizar uno de los mayores batacazos en la historia del fútbol de selecciones.

El recorrido mágico de Cabo Verde terminó el viernes en los dieciseisavos de final. Los Tiburones Azules sucumbieron 3-2 ante Lionel Messi y la reinante campeona Argentina en una prórroga.

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“Hemos dignificado a Cabo Verde como selección nacional en la mayor parte del mundo”, manifestó Vozinha. “Hoy, luchamos en igualdad de condiciones contra Argentina”.

Y con eso, la aventura terminó. Debutaron con un empate sin goles ante España para abrir el torneo, con Vozinha como el baluarte en el arco, lo que dio pie al cautivador relato sobre el esfuerzo colaborativo global que se necesitó para llevar a su madre a Estados Unidos para ver los partidos de la fase de grupos.

Dos dramáticos empates adicionales fueron suficientes para que Cabo Verde accediera a la ronda de eliminación directa.

Pero se necesitó un gol y una asistencia en un tiro de esquina de Messi para rescatar a la toda poderosa Argentina, que consiguió el tanto de la victoria a mitad del segundo tiempo del tiempo extra, 2 horas y media en tiempo real después de que comenzara un duelo que en los papeles lucía desigual.

“Es un arquero de muchísima, muchísima calidad”, comentó el defensor caboverdiano Pico Lopes, a quien reclutaron para el equipo con un mensaje de LinkedIn, otra historia digna de Hollywood para este plantel.

“Probablemente no había recibido el reconocimiento que merecía antes de esto. ... Es una leyenda del fútbol caboverdiano”.

Vozinha volvió a agigantarse contra la selección liderada por el mejor jugador del mundo — una y otra vez. Al menos cuatro veces intervino para ahogarle el grito de gol a Messi en los últimos 60 minutos del partido.

Una atajada a quemarropa a los 63 minutos después de que Messi intentó meter un potente disparo de derecha junto al arquero, quien salió de su línea para reducir el ángulo y absorbió el remate con el cuerpo.

Un tiro libre de Messi a los 73 parecía destinado a tomar una comba hacia el lado derecho de la red. Vozinha alcanzó a rozarlo con una mano extendida lo justo para desviarlo y alejarlo, preservando lo que entonces era un 1-1.

Messi ejecutó un tiro libre rasante en el tiempo de descuento- Vozinha logró atisbar el balón a través de una pared de cuerpos y se dejó caer de rodillas para hacer la atajada.

Ya tarde en el primer periodo de 15 minutos del tiempo extra, Messi controló un balón desviado en la parte alta del área penal y remató. Vozinha se lanzó a su izquierda y también desvió ese disparo de un manotazo.

Hizo todo lo que pudo. Todos los que vestían los colores de su país lo hicieron. Casi alcanzó.

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“Argentina es campeona del mundo y tienen a uno de los mejores jugadores del mundo, así que eso por sí solo habla del desafío que fue para nuestro equipo superarlos”, dijo Bubista, el entrenador de Cabo Verde.

“Además, está el hecho de que estamos aquí por primera vez. ... Queremos evolucionar para poder tener más oportunidades de enfrentar a los llamados pesos pesados del torneo”.

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¡Qué manera de sufrir, qué manera de jugar! Vivimos un choque épico que nos recordó por qué amamos este deporte. Al silbatazo final, las dos caras de la moneda: los jugadores argentinos celebrando con alma y vida un dramático pase… pic.twitter.com/yX89UUxppz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026

Cabo Verde, la nación más pequeña en términos de superficie terrestre en llegar al Mundial y un país con una población de alrededor del 1% del tamaño de la de Argentina, recibirá $11 millones de dólares de la FIFA por haber llegado tan lejos en el torneo.

Por supuesto, los Tiburones Azules obtuvieron mucho más que dinero. Se dieron a conocer en el escenario más grande del fútbol, ganando adeptos en todas partes del mundo.

“Ahora nadie tiene que preguntar dónde está Cabo Verde”, afirmó Lopes. “Saben dónde estamos”.