Miami Gardens, Florida. Esta vez no fue la zurda de Lionel Messi. Fue un cabezazo del vehemente zaguero Cristian Romero que se desvió en un rival lo que rescató a Argentina del abismo ante la novata Cabo Verde en la prórroga para avanzar a los octavos de final del Mundial.

El central conectó un tiro de esquina lanzado al corazón del área por Messi y la pelota se desvió en Diney Borges para la victoria 3-2 en el Estadio de Miami, testigo de una noche en la que el gigante sudamericano y reinante campeón del mundo estuvo a punto de morder el polvo ante la pequeña nación africana debutante en el certamen.

PUBLICIDAD

¡ARGENTINA SUFRIÓ, PERO AVANZÓ A OCTAVOS DE FINAL!



El actual campeón del mundo se complicó ante Cabo Verde que los llevó a tiempo extra, pero lograron ganarlo en los últimos minutos.



Revive lo mejor del encuentro: pic.twitter.com/gnjvDRw2bE — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026

“Cuando uno dice que no hay partidos fáciles en el Mundial, es cierto”, destacó el técnico ganador Lionel Scaloni, que cumplió 100 partidos al mando de la Albiceleste.

La Albiceleste estuvo dos veces arriba del marcador gracias a los goles de su capitán Messi en la primera parte y del defensor Lisandro Martínez, también en tiempo suplementario.

Pero dispuestos a seguir agigantando su leyenda, el país más pequeño que jamás en la historia había superado la ronda de grupos no bajó los brazos. Deroy Duarte anotó la igualdad provisoria los 59 minutos y Sidny Lopes Cabral sacó de la nada un derechazo al ángulo desde más de 23 metros en el primer tramo del tiempo suplementario.

La Albiceleste jugará contra Egipto en los octavos de final el 7 de julio en Atlanta. A primera hora, los Faraones se impusieron por penales ante Australia.

“Esta selección siempre compite y va a hacerlo hasta el final”, dijo Messi.

🇦🇷🤝🇨🇻 ¡GANÓ EL FÚTBOL! PARTIDAZO EN MIAMI ⚽️❤️



¡Qué manera de sufrir, qué manera de jugar! Vivimos un choque épico que nos recordó por qué amamos este deporte. Al silbatazo final, las dos caras de la moneda: los jugadores argentinos celebrando con alma y vida un dramático pase… pic.twitter.com/yX89UUxppz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026

El campeón aplazado

Argentina, que extendió un invicto en partidos de eliminación directa que comenzó luego de la derrota ante Brasil en la semifinal de la Copa América 2019, deberá tomar nota de una actuación que estuvo al borde del papelón.

El capitán marcó otro gol, el séptimo en el certamen, pero la seguidilla de partidos le está pasando facturas a un jugador que recién cumplió 39 años de edad. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, los dos motores del mediocampo, están lejos de su mejor nivel en Catar. Y el equipo sufre en defensa.

Argentina sabía que debía mantener la paciencia ante un Cabo Verde que salió con el mismo manual defensivo que padecieron España, Uruguay y Arabia Saudí en la primera ronda, instancia en la nación africana logró una histórica clasificación invicta a la ronda eliminatoria.

PUBLICIDAD

Lisandro Martínez, zaguero del Manchester United, advirtió que Messi estaba desprotegido en el área y le dio una asistencia perfecta, que el capitán supo agradecer señalándolo en el festejo del gol.

Messi ha marcado en los cuatro partidos que lleva disputados y amplió a 20 su récord como artillero histórico de los mundiales, ampliando la ventaja sobre el francés Kylian Mbappé (18).

Argentina salió al complemento con menos voltaje, probablemente por el desgaste que sufrió en la primera etapa en una noche calurosa con 32 grados Celsius (90 F), y una pegajosa humedad. Cabo Verde aceptó la invitación y Duarte aprovechó una desinteligencia por la banda izquierda entre Martínez y Facundo Medina para anotar el inesperado empate.

Fue la primera vez que el grito de los hinchas de los Tiburones Azules superó en decibeles a los argentinos, mayoría abrumadora en el feudo de los Dolphins de Miami de la NFL.

Herida en su orgullo, Argentina desplegó la artillería pesada sobre el área rival, pero Vozinha emergió reiteradamente como la figura de Cabo Verde para llevar el duelo a la prórroga.

Desde un tiro de esquina lanzado por Messi, Nicolás Tagliafico alcanzó a peinar el balón. Por el otro extremo apareció Martínez para quebrar a Vozinha con un potente zurdazo.

¿Todo sentenciado? Cabo Verde, la nación más pequeña en términos de superficie terrestre en clasificarse al Mundial y un país con una población de alrededor del 1% del tamaño de la de Argentina, no se arredró. Lopes Cabral respondió con tal vez el mejor gol de este Mundial, un magnífico remate de derecha combeado.

PUBLICIDAD

Cuando el partido se encaminaba a una inexorable definición por penales, otra vez Messi en la ejecución y Romero en las alturas, con ayuda ajena, sentenciaron el partido.

“Recibimos los golpes en momentos puntuales, pero nosotros siempre fuimos a buscar el partido”, manifestó Scaloni. “Siempre se puede mejorar, pero es importante que el equipo respondió en los momentos difíciles”.

Que el festejo alocado del final no tape el bosque: Argentina tiene mucho que revisar para no repetir otra actuación deslucida si quiere que el último Mundial de Messi termine con otra consagración.