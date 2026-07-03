Arlington, Texas. Hossam Abdelmaguid convirtió el remate decisivo en la tanda de penales, y Egipto emergió victoriosa en una fase de eliminación directa del Mundial al vencer el viernes 4-2 a Australia desde los 11 pasos tras un empate 1-1.

El arquero australiano Mathew Ryan no pudo atajar ninguno de los cuatro lanzamientos de Egipto tras reemplazar al titular Patrick Beach hacia el final de la prórroga.

¡EGIPTO LO GANÓ EN PENALES!



La selección africana alcanzó los Octavos de Final tras eliminar a Australia.



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La victoria se cristalizó en el cuarto Mundial de Egipto. Australia sigue sin poder sobrevivir un mata-mata del Mundial y sufrió su tercera caída en estas instancias.

Egipto enfrentará al campeón defensor Argentina o Cabo Verde en los octavos de final el martes en Atlanta.

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Harry Soutar abrió la tanda al fallar alto para Australia, y Lucas Herrington, de 18 años, estrelló el balón en el travesaño en el cuarto intento, lo que dejó servido el penal definitivo de Abdelmaguid.

Los otros anotadores de Egipto en la tanda fueron Mahmoud Saber, Ramy Rabia y Mohamed Salah, el exastro del Liverpool, quien fue titular tras sufrir una dolencia de isquiotibiales en el cierre de la fase de grupos.

Jackson Irvine y Awer Mabil marcaron en la tanda para Australia.

Emam Ashour puso en ventaja a Egipto en el tiempo reglamentario al anotar en el minuto 13. Australia igualó el partido en el 55, cuando el defensor egipcio Mohamed Hany se convirtió en el primer jugador en marcar dos autogoles en un mismo Mundial.