Miami Gardens, Florida. Lionel Messi retoma este viernes su lucha por la Bota de Oro.

El capitán de Argentina —considerado por muchos como el mejor jugador de la historia— vuelve a pisar el terreno de juego del Mundial cuando los actuales campeones se enfrenten a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Messi suma seis goles en este Mundial, lo que le sitúa empatado con el francés Kylian Mbappé en el primer puesto de la clasificación de goleadores del torneo.

La Bota de Oro se entrega al máximo goleador.

Messi y Mbappé no son, ni mucho menos, los únicos aspirantes: el noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane suman cinco goles cada uno antes de la jornada del viernes, mientras que otros cuatro jugadores —el francés Ousmane Dembélé, el español Mikel Oyarzabal, el brasileño Vinícius Júnior y el senegalés Ismaila Sarr— tienen cuatro. Sarr queda fuera de la carrera, ya que Senegal ha sido eliminada.

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Noruega, Inglaterra y Francia ya se han clasificado para los octavos de final; Argentina y Messi necesitan ganar a Cabo Verde para unirse a ellos en esa ronda.

Messi está en racha goleadora, con al menos un gol en sus últimos siete partidos del Mundial desde 2022, algo que ningún jugador masculino había logrado jamás en la historia del torneo. Ha marcado 11 goles en esos siete partidos, lo que eleva su total en toda su carrera a 19. Ese es también el récord en la historia del Mundial, uno más que Mbappé.

La Bota de Oro es un premio que Messi nunca ha ganado. Quedó segundo en esa clasificación con siete goles en el Mundial de 2022, a un gol de Mbappé, y empató en tercera posición con cuatro goles en el Mundial de 2014.

Si al finalizar el torneo hay un empate en lo más alto de la clasificación de goleadores, la FIFA utilizará las asistencias como primer criterio de desempate y el menor número de minutos jugados como segundo criterio. A fecha de este viernes, eso significaba que Mbappé tendría ventaja sobre Messi gracias a su ventaja de 2-0 en asistencias.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.