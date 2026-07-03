Julian Nagelsmann ha dimitido como seleccionador de Alemania después de que su equipo no lograra clasificarse para los octavos de final del Mundial de Fútbol por tercera vez consecutiva, y Jürgen Klopp es uno de los candidatos para ocupar el puesto.

La salida de Nagelsmann, anunciada el viernes por la federación nacional de fútbol, se produce cuatro días después de que Paraguay sorprendiera a Alemania en la tanda de penaltis de los dieciseisavos de final y tras mantener conversaciones con sus superiores.

La federación indicó que tenía previsto hablar con Klopp y que “ya ha manifestado, en términos generales, su disposición a asumir el cargo ”.

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Sería el primer trabajo de Klopp como entrenador desde que dejó el Liverpool en 2024.

Nagelsmann cambió de opinión

Nagelsmann afirmó en un primer momento que seguiría al frente de la selección alemana, con un contrato al que aún le quedaban dos años más y que, según se informó, lo convertía en uno de los entrenadores mejor pagados del Mundial. Se enfrentó a críticas cada vez más intensas por sus tácticas y por la elección de la alineación durante el torneo.

“En los días transcurridos desde que quedamos eliminados he reflexionado mucho y he hablado con personas de confianza, tanto de mi vida personal como de la (federación)”, indicó Nagelsmann en un comunicado. “Esta decisión no me ha resultado nada fácil. Mi objetivo principal siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, se han ganado la oportunidad de empezar de cero”.

La derrota de Alemania ante Paraguay se sumó a las eliminaciones en la fase de grupos de los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, cuando el torneo aún contaba con 32 selecciones. No ha ganado ningún partido de eliminatoria directa en un Mundial masculino desde que venció a Argentina en la final de 2014.

Nagelsmann declaró inicialmente, tras la eliminación de su equipo, que él “no es de los que se van”, pero luego regresó a casa para mantener conversaciones de crisis con la federación el jueves.

Su salida fue objeto de un reconocimiento por parte del jefe del Gobierno alemán.

“El canciller agradece a Julian Nagelsmann su compromiso y su labor durante los últimos años como seleccionador nacional ”, declaró Stefan Kornelius, portavoz del canciller alemán Friedrich Merz.

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Klopp estuvo en el terreno de juego durante el Mundial

Klopp tuvo una presencia destacada como comentarista en la televisión alemana durante el Mundial, e incluso participó en entrevistas tras los partidos junto a Nagelsmann al borde del campo.

Klopp declaró a Magenta TV el lunes, tras la eliminación de Alemania: “No lo he pensado ”, y añadió que “no es el momento de hablar realmente de eso ”.

Klopp ocupa actualmente un cargo ejecutivo como director global de fútbol del grupo Red Bull. El próximo partido de Alemania no será hasta el 24 de septiembre, en la Liga de Naciones, contra Holanda.

Nagelsmann desató la polémica en Alemania al volver a convocar al portero Manuel Neuer, de 40 años, antes del Mundial, tras haber alineado a Oliver Baumann en la fase de clasificación.

También hubo críticas a su decisión de seguir alineando como titular a Leroy Sané, otro de sus antiguos jugadores del Bayern de Múnich, en la banda, y de dar el puesto de lateral derecho a Joshua Kimmich —que normalmente juega como centrocampista en el Bayern— en lugar de optar por un especialista.

Esto hizo que el defensa central Waldemar Anton ocupara esa posición en los últimos compases de la derrota ante Paraguay. El delantero Nick Woltemade disputó todos los partidos de la fase de clasificación, pero se quedó en el banquillo durante el Mundial hasta casi el final del partido de los dieciseisavos de final.

Nagelsmann se une a Koeman y Bielsa al marcharse

A sus 38 años, Nagelsmann, el seleccionador más joven del Mundial, llevaba al frente de Alemania desde 2023 y el año pasado prorrogó su contrato hasta la Eurocopa de 2028. Inicialmente fue un sustituto provisional antes de que el país organizara la Eurocopa de 2024, y continuó tras la derrota en cuartos de final de ese torneo ante la que a la postre sería la campeona, España.

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Nagelsmann es el último de una serie de entrenadores de renombre que se marchan tras quedar eliminados en las primeras fases del Mundial.

Ronald Koeman dimitió como entrenador tras una sorprendente derrota en la tanda de penaltis, que se produjo horas después de la derrota de Alemania.

Los seleccionadores de Ecuador, Corea del Sur, Escocia y la República Checa también han dimitido, mientras que Marcelo Bielsa ya tenía previsto dejar su cargo como seleccionador de Uruguay incluso antes de que el equipo quedara eliminado en la fase de grupos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.