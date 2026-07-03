Toronto. Gonçalo Ramos remató de cabeza un pase de Rafael Leão en el descuento, observado desde el banquillo por un Cristiano Ronaldo que había empatado con un penal, y Portugal superó el jueves 2-1 a Croacia.

Un final caótico y polémico puso fin al quinto Mundial del croata Luka Modrić.

Cristiano igualó a los 68 minutos desde los 11 pasos, su primer gol en la fase de eliminación directa de un Mundial, pero fue Ramos quien le dio la victoria a Portugal.

“Dominamos el primer tiempo. En el segundo, después del gol, fuimos presa del pánico, pero así es el fútbol”, explicó Cristiano. “Después del penal, pienso que todo mejoró un poco para nosotros. Generamos algunas oportunidades y creo que al final merecíamos ganar el partido”.

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El partido terminó en controversia. Croacia creyó haber empatado 2-2 en los últimos instantes, pero Mario Pasalic fue declarado en fuera de juego y el VAR anuló el gol, pese a que el balón pareció provenir de un contrario.

¡¡¡PARTIDO DE INFARTO!!! ¡¡¡GOL ANULADO DE CROACIA EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS!!! 😳😳😳🤯🤯🤯



Lo celebraron con todo los croatas, pero se marcó un fuera de lugar… ¿tú qué opinas? 👀



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Los aficionados croatas lanzaron botellas al campo y silbaron la decisión –originalmente, el árbitro había marcado gol.

El partido presentó un duelo entre dos cracks cuarentones: Cristiano en su sexto Mundial y Modrić.

Cristiano fue sustituido a los 81 minutos, antes de que llegara el tanto de Ramos y la polémica.

Croacia abrió el marcador a los 53 minutos, cuando Ivan Perisic anotó tras un centro de Josip Sanisic.

Abucheado ruidosamente por los aficionados croatas cada vez que tocaba el balón, Cristiano tuvo su oportunidad desde el punto penal después de que Nikola Vlasic fue sancionado por una falta dentro del área.

La megaestrella de Portugal frenó su paso y convirtió por el centro mientras el arquero se lanzaba a su derecha.

Portugal avanzó a la siguiente ronda y se enfrentará a España el lunes en los octavos de final.

Modrić llevó a Croacia al segundo y tercer puesto en los mundiales de 2018 y 2022. El partido tuvo como protagonistas a dos veteranos que intentan cumplir el sueño de ganar el Mundial. Modrić tiene 40 años, mientras que Ronaldo tiene 41.

Los excompañeros en el Real Madrid, compartieron algunas sonrisas y un abrazo antes del lanzamiento de la moneda previo al partido. Y pese a la controversia, se abrazaron al final.

“Jugué con Luca muchos años”, dijo Cristiano. “Somos casi de la misma edad. Pienso que es una leyenda del fútbol”.