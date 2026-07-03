Ciudad de México. El partido de octavos de final del Mundial de Fútbol entre México e Inglaterra, que se disputará el domingo, podría adelantarse debido a la preocupación por la previsión de una tormenta eléctrica por la tarde en la Ciudad de México.

La FIFA está barajando la posibilidad de adelantar el inicio del partido con respecto a la hora prevista, las 8:00 p.m. ( en horario de Puerto Rico), en el Estadio Azteca, según ha informado a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

Esta persona habló bajo condición de anonimato, ya que aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva.

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Una de las preocupaciones de la FIFA es la posible interrupción que podrían provocar las inundaciones.

Este partido será el quinto y último que se disputará la Ciudad de México en el Mundial.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.