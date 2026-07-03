Miami. Todas las miradas de la NBA están puestas en LeBron James, incluso en medio de una gran oleada de cambios en toda la liga.

Giannis Antetokounmpo fue traspasado a Miami a cambio de Tyler Herro. Jaylen Brown fue traspasado a Filadelfia a cambio de Paul George. Kawhi Leonard regresó a Toronto, Ja Morant fue traspasado a Portland, LaMelo Ball fue traspasado a Minnesota y Dusty May dejó a Michigan, campeón de la NCAA, para entrenar al Dallas.

En los últimos días se han producido algunos fichajes importantes en la NBA. Pero parece que todo el mundo está esperando a James… otra vez.

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Well this is the craziest thing to wake up to…



Max Kellerman & Rich Paul break down why LeBron is seriously considering joining the Philadelphia 76ers… Listen to every word he says. Absolutely fascinating & honestly cannot believe this is our reality. We have a real chance. pic.twitter.com/61doExaHh1 — Josh Reynolds (@JoshReynolds24) July 3, 2026

“Sigue siendo el rostro de la liga”, afirmó Rich Paul, agente de James y director ejecutivo de Klutch Sports.

Si había alguna duda sobre si el jugador en activo más veterano de la liga y el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA sigue dando que hablar, ya se ha despejado.

El Mundial de fútbol está en pleno apogeo, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden —sede de los New York Knicks, campeones de la NBA— está acaparando la atención mundial, es un fin de semana festivo en Estados Unidos y, sin embargo, siguen circulando todo tipo de especulaciones sobre dónde decidirá jugar James la próxima temporada.

Una cosa es segura: James, que cumplirá 42 años en diciembre, disputará su vigésima cuarta temporada y no será con los Lakers de Los Ángeles.

Oficialmente, esa es la lista completa de lo que se sabe. Paul dio algunas pistas en el podcast “Game Over”, que presenta junto a Max Kellerman, indicando —mediante una pizarra llena de posibilidades garabateadas— que James está barajando un montón de equipos, entre los que se incluyen, y probablemente no solo, Filadelfia, Cleveland, Miami, Minnesota, Denver, Golden State, San Antonio, Dallas, Boston y Nueva York.

“Si los Knicks no hubieran ganado, no habría habido ninguna oferta”, dijo Paul en el podcast. “Se habría ido a los Knicks.

¿Cuándo tiene que decidirse LeBron?

La decisión puede llegar cuando él quiera.

Ningún equipo podrá anunciarlo ni hacer comentarios al respecto antes del lunes a las 12:01 p. m. (hora del Este), a menos que James firme por el salario mínimo, que en su caso sería de unos $3.9 millones.

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¿Hará su anuncio el sábado 4 de julio, en plena celebración del aniversario 250 de la nación? ¿Lo hará el 8 de julio, coincidiendo con el aniversario 16 de la famosa emisión de “The Decision”?

Nadie lo sabe. Ni siquiera se sabe si él lo sabe.

¿Qué busca LeBron?

Está bastante claro que el dinero no va a ser un factor determinante en este caso. James ha ganado casi $600 millones en salario bruto como jugador durante sus primeras 23 temporadas, mientras que se estima que su patrimonio neto supera los $1,000 millones.

El golf será un factor importante. James es ahora un apasionado del golf —quizá incluso un fanático— y Minnesota, Cleveland, Filadelfia, Denver, Nueva York y Boston no son precisamente lugares conocidos por su amplia oferta de golf en enero y febrero. Dicho esto, seguro que todas ellas cuentan con excelentes instalaciones cubiertas. No será un factor decisivo.

Querrá jugar en un equipo que pueda aspirar al título, que no le plantee problemas en cuanto a la calidad de vida y que resulte atractivo para su mujer y su hija. Todos los destinos de su lista podrán ofrecer argumentos convincentes en todos esos aspectos.

Entonces, ¿quién es el favorito?

El podcast estuvo repleto de noticias y análisis. Paul explicó cómo encajaría James en la plantilla de la mayoría de esos equipos, cómo fichajes como el de Brown por Filadelfia cambian la dinámica, y luego habló de algunas de las razones por las que James podría inclinarse hacia —o alejarse de— determinados clubes.

Pero al final, no dio ninguna pista concreta.

“Puedes pensar lo que quieras”, dijo Paul. “Esto es solo mi tablero. Tú decides qué quieres pensar”.

Y la espera sigue.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.