Atlanta. Se conoce como “tecnología del balón conectado”. Y fue la responsable de uno de los momentos más emocionantes que se han vivido jamás en un partido del Mundial.

Anuló el gol del empate de Croacia en los últimos instantes del tiempo añadido contra Portugal al detectar un toque que era imperceptible a simple vista e incluso en las repeticiones de vídeo del jueves por la noche.

Portugal ganó por 2-1 en Toronto y se clasificó para los octavos de final, lo que dejó consternados a los jugadores y aficionados croatas, convencidos de que el gol de Josko Gvardiol había sido anulado erróneamente por fuera de juego por el VAR y el árbitro Espen Eskas.

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This is a wild new feature- the chip in the ball graph that shows when it gets touched. the NBA is gona have this asap pic.twitter.com/3fSixXuhob — PFT Commenter (@PFTCommenter) July 3, 2026

La FIFA se basa en un balón de fútbol de alta tecnología equipado con “sensores avanzados” e insistió en que su decisión fue acertada al determinar que el croata Igor Mantanovic tocó el balón muy ligeramente con la cabeza, lo que significa que Mario Palasic se encontraba en posición de fuera de juego durante la jugada previa al gol.

Según la FIFA, los sensores integrados en el balón estaban tan bien calibrados que eran capaces de detectar cualquier contacto, por leve que fuera... lo que proporcionaba a los árbitros un nivel de información sin precedentes para tomar decisiones rápidas y precisas" .

Ahora viene la parte científica

El balón oficial del Mundial, el “Trionda”, fabricado por Adidas, está equipado con un “pequeño sensor de unidad de medición inercial (IMU)” que, según la FIFA, funciona a unos 500 Hz y recoge datos 500 veces por segundo.

Esta toma es clara donde el #20 de Croacia no toca el balón, no cambia la dirección del balón, quien SI lo toca es #13 de Portugal por lo que no había offside ….



¿Qué opinan? pic.twitter.com/6mkXg5whgk — Pablo Viruega (@PabloViruega) July 3, 2026

La FIFA afirma que puede seguir la trayectoria del balón y sus movimientos más sutiles en tres dimensiones, y que es capaz de detectar el momento exacto en el que un jugador entra en contacto con él.

La tecnología del balón se combina con cámaras situadas en el estadio para recopilar datos de seguimiento que se transmiten en tiempo real a los asistentes de vídeo.

Además de ayudar a determinar los fueras de juego, los datos de contacto también pueden utilizarse para incidentes como las manos y los penaltis.

¿Es fiable?

La razón por la que la decisión fue tan polémica es que ni siquiera las repeticiones a cámara lenta desde numerosos ángulos permitían determinar con claridad si Mantanovic había tocado el centro de Ivan Perisic, que se curvaba hacia dentro.

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Ahí es donde entró en juego el recurso a la tecnología. El árbitro Eskas recibió instrucciones del VAR para revisar la pantalla situada junto a la línea de banda. Las repeticiones mostraron lo que la FIFA denomina un “gráfico de latidos”, que indica el momento en que se tocó el balón, y se observó un claro pico cuando, al parecer, este rozó la cabeza de Mantanovic.

“Da igual la velocidad a la que se mueva el balón o el efecto que tenga, se puede seguir con gran eficacia”, explicó a la AP el profesor Manos Tentzeris, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática de Georgia Tech. “La posición del balón tiene una precisión del 99.99 %... se sabe exactamente dónde están los jugadores, incluso la punta de una bota, lo que a veces determina si alguien está en fuera de juego o en juego”.

La FIFA también utilizó la tecnología del balón conectado en el Mundial de 2022, y se empleó en la última edición del Campeonato de Europa masculino, celebrada en 2024.

Las pruebas se llevaron a cabo entre 2020 y 2022, y la tecnología se probó en torneos como la Copa Árabe y el Mundial de Clubes.

No es la primera vez

Los sensores del balón también tuvieron un impacto decisivo en la Eurocopa 2024 al detectar que Joachim Andersen, de Dinamarca, había tocado el balón con la mano dentro del área contra la selección anfitriona, Alemania. Tras una revisión del VAR, se pitó un penalti que transformó Kai Havertz, y Alemania ganó por 2-0.

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“En mi opinión, así no es como debería ser el fútbol”, declaró el seleccionador de Dinamarca, Kasper Hjulmand, después de que a su equipo también le anularan un gol por decisión del VAR.

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalić, se hizo eco de esos sentimientos tras la dolorosa eliminación de su equipo.

“Todas estas decisiones le quitan la diversión al fútbol”, afirmó.