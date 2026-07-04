Miami, Florida. Una jugada de pelota parada, seguida de un cabezazo, terminó salvando a Argentina del papelón.

En la cuenta regresiva a una impensada definición por penales ante el modesto Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial, el vigente campeón se impuso 3-2 en la prórroga con un gol que nació de un tiro de esquina el viernes.

El defensor Cristian Romero cabeceó el lanzamiento ejecutado por capitán Lionel Messi, la pelota se desvió en Diney Borges y batió al arquero Vozinha, uno de los pilares de la histórica actuación de Cabo Verde en su primera Copa del Mundo.

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¡¡¡ARGENTINAAAA OTRA VEZ ARRIBA!!! ¡¡¡EL ‘CUTI’ ROMERO APARECIÓ!!!



El defensa de Tottenham se levanta en un tiro de esquina tras un centro de Messi y se vuelven a poner arriba sobre Cabo Verde. pic.twitter.com/8vnSsY8wSp — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026

“No sé si me lo dieron a mí, pero lo importante es que sirvió para el triunfo en un partido muy duro”, expresó el zaguero del Tottenham.

El gol, que FIFA concedió a Borges, le permitió a la Albiceleste clasificarse a los octavos de final, instancia en la que se medirá el próximo martes contra Egipto en Atlanta.

“Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. En partidos así, es importante”, valoró Messi, autor del primer gol a los 30 minutos que parecía el preludio de un trámite más sencillo.

Al hablar ante la prensa, al capitán de la selección se le notó una inflamación en la frente. Casi al final del tiempo reglamentario, Messi se golpeó la cabeza con la rodilla de un defensor de Cabo Verde.

“Me duele un poco pero bien”, dijo Messi sobre el moretón.

8 Fotos El onceno del país, con aproximadamente 530,000 habitantes, no logró avanzar a los octavos de final, pero obligó a Messi y a Argentina a irse a la prórroga.

Hasta aquí, Argentina había logrado la clasificación a la ronda eliminatoria con los goles de Messi, uno de tiro libre; un penal de Lautaro Martínez y otro tiro libre de Giovanni Lo Celso. Ningún cabezazo.

“Tenemos buenos cabeceadores, gente que va bien arriba”, valoró el astro, que anotó siete tantos en el actual certamen y amplió a 20 su marca como máximo artillero en la historia de los Mundiales.

El cabezazo de Romero terminó inclinando la balanza a favor de Argentina, que no había podido sostener la ventaja que tuvo en el marcador en dos oportunidades y dejó varios signos de interrogación de cara al futuro.

“Tenemos que corregir las cosas malas, pero también saber que hicimos muchas cosas buenas”, afirmó Messi.

“Hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante. Lo venimos trabajando hace tiempo, tanto en ofensiva como en defensiva. En una competición así es importante”, cerró.