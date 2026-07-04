Los emparejamientos para la fase de octavos de final del Mundial de Fútbol 2026 quedaron definidos ayer viernes con el rival que esperaba Suiza tras la definición del último partido de dieciseisavos, que ganó Colombia por 1-0 a Ghana.

La ronda de octavos de final, segunda de eliminación directa del Mundial 2026, comenzará hoy con los partidos Canadá vs. Marruecos y Paraguay vs. Francia; y terminará el martes 7 de julio con los choques Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia.

Brasil se las verá con Noruega en Nueva York el 5 de julio, misma fecha para el choque entre México e Inglaterra en Ciudad de México.

PUBLICIDAD

España se enfrentará con Portugal en Dallas el 6 de julio, mientras Estados Unidos y Bélgica jugarán el mismo día en Seattle.

The World Cup Round of 16 is set. Only a couple true upsets in Paraguay & Morocco but wow was it an insanely exciting Round of 32 full of drama, close calls, and the country that won the hearts of the world: Cape Verde.



📸 @EmilioSansolini pic.twitter.com/wFlQiVzqDi — Matt Baker (@MattBakerSTL) July 4, 2026

Emparejamientos de octavos de final:

Sábado, 4 de julio:

Canadá vs. Marruecos, en Houston

Paraguay vs. Francia, en Filadelfia

Domingo, 5 de julio

Brasil vs. Noruega, en Nueva York

México vs. Inglaterra, en Ciudad de México

Lunes, 6 de julio

Portugal vs. España, en Dallas

Estados Unidos vs. Bélgica, en Seattle

Martes, 7 de julio

Argentina vs. Egipto, en Atlanta

Suiza vs. Colombia, en Vancouver