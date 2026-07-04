Los emparejamientos para la fase de octavos de final del Mundial de Fútbol 2026 quedaron definidos ayer viernes con el rival que esperaba Suiza tras la definición del último partido de dieciseisavos, que ganó Colombia por 1-0 a Ghana.

La ronda de octavos de final, segunda de eliminación directa del Mundial 2026, comenzará hoy con los partidos Canadá vs. Marruecos y Paraguay vs. Francia; y terminará el martes 7 de julio con los choques Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia.

Brasil se las verá con Noruega en Nueva York el 5 de julio, misma fecha para el choque entre México e Inglaterra en Ciudad de México.

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España se enfrentará con Portugal en Dallas el 6 de julio, mientras Estados Unidos y Bélgica jugarán el mismo día en Seattle.

Emparejamientos de octavos de final:

Sábado, 4 de julio:

Canadá vs. Marruecos, en Houston

Paraguay vs. Francia, en Filadelfia

Domingo, 5 de julio

Brasil vs. Noruega, en Nueva York

México vs. Inglaterra, en Ciudad de México

Lunes, 6 de julio

Portugal vs. España, en Dallas

Estados Unidos vs. Bélgica, en Seattle

Martes, 7 de julio

Argentina vs. Egipto, en Atlanta

Suiza vs. Colombia, en Vancouver