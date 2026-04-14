Buenos Aires. Casi un año después de que el juicio por la muerte del ídolo futbolístico Diego Maradona naufragara envuelto en el escándalo, un tribunal en las afueras de Buenos Aires inició hoy martes un nuevo proceso para esclarecer las circunstancias que rodearon al fallo que conmovió a Argentina en 2020.

El primer juicio por la muerte del astro, iniciado en marzo de 2025, fue anulado dos meses después al descubrirse la conducta indebida de la jueza Julieta Makintach -uno de los miembros del tribunal-, quien participaba clandestinamente en la realización de un documental sobre el proceso judicial. Makintach terminó siendo destituida como jueza.

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“Este juicio lo debería ver el mundo”



Fernando Burlando afirmó que la causa por la muerte de Maradona es “un homicidio por dolo eventual”, sostuvo que Diego “agonizó durante 12 horas” y dijo que en definitiva “se lo llevó a esa situación”. pic.twitter.com/3wfSJMhART — Corta (@somoscorta) April 14, 2026

Siete profesionales de la salud se sientan por segunda vez en el banquillo de los acusados señalados de tener algún grado de responsabilidad penal en el fallecimiento de Maradona por un ataque cardiaco el 25 de noviembre de 2020, mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa situada en las afueras de Buenos Aires. Allí el exfutbolista, entonces de 60 años, intentaba recuperarse de una cirugía practicada dos semanas antes en una clínica para removerle un hematoma subdural en su cabeza.

En la exposición de los cargos, el fiscal Patricio Ferrari dijo que, entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, Maradona, “que no se hallaba en pleno uso de sus facultades mentales”, fue derivado a una rehabilitación bajo “una internación domiciliaria, un sanatorio en la casa, y eso es precisamente lo que no pasó”.

El médico Leopoldo Luque llega al juzgado para asistir a la primera jornada de su juicio junto al equipo médico que trató al exfutbolista Diego Maradona, acusado de presunto homicidio por negligencia en San Isidro (Argentina), el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd) ( Rodrigo Abd )

Ferrari sostuvo que en esa vivienda “un grupo de improvisados incumplieron todos los deberes a su cargo” como profesionales de la salud, incurrieron “en todo tipo de omisiones” y “abandonaron a su suerte a Diego Armando Maradona condenándolo a la muerte”.

Los abogados defensores sostienen por su lado que el capitán de la selección que conquistó el Mundial de 1986 sufría de un cuadro clínico complejo y que no hubo delito alguno.

Expectativas

La audiencia que arrancó el martes en un tribunal de la localidad bonaerense de San Isidro está rodeada de una gran atención mediática debido a que en mayo de 2025 el primer proceso oral fue anulado por el escándalo en que quedó envuelta Makintach, quien integraba junto a otros dos magistrados el tribunal que estaba entonces a cargo del proceso.

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En esta ocasión, tres jueces distintos encabezarán el debate. Llevarán a cabo dos audiencias por semana durante el proceso que está previsto que se prolongue varios meses.

Familiares y allegados del exfutbolista se sentaron en los bancos más cercanos al estrado donde se encuentran los magistrados.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina -las hijas mayores del exfutbolista y parte querellante-dijo confiar en el nuevo tribunal en declaraciones realizadas a periodistas antes de entrar a la sala de audiencias. “Depositamos muchísima confianza; son jueces de mucha experiencia y trayectoria”.

Burlando señaló que las hijas de Maradona “llegan muy cansadas” al nuevo proceso judicial. “Es muy difícil; son las hijas de Maradona, frente a eso ya no es fácil, y la circunstancia de que ni siquiera puedan tener un instante de alivio para saber lo que paso con el papá...aunque nosotros estamos convencidos de lo que pasó”.

Mientras el abogado hablaba, algunos fanáticos de Maradona se apostaron en las inmediaciones con banderas y carteles en apoyo a su ídolo.

Acusados e imputaciones

La fiscalía sostiene que durante la internación médica en la vivienda alquilada por Maradona para recuperarse de la operación los profesionales acusados no le atendieron adecuadamente.

Entre los principales acusados están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz; además están imputados los médicos Nancy Forlini y Pedro Di Spagna; Mariano Perroni, representante de la empresa que ofrecía el servicio de enfermería, y el enfermero Ricardo Almirón. Todos ellos cumplieron algún papel en la internación domiciliaria del exfutbolista.

Los procesados están acusados de homicidio simple por dolo eventual, que es cuando el victimario sabe que su conducta puede ocasionar un daño, pese a lo cual continúa con la acción. Se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.