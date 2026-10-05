Jeremy De León, del Sant Andreu español, anotó ayer el gol de la victoria por 1-0 de Puerto Rico sobre Islas Caimán, resultado con el que el combinado boricua llegó a nueve puntos en la zona A de la liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El decisivo tanto llegó en el minuto 63 cuando Wilfredo Rivera asistió a De León por el lado derecho del área para que después este lanzara un remate que dejó sin oportunidad al arquero caimanés, Deshawn Whitaker, en un partido jugado en el Estadio Centroamericano de Mayagüez.

A pesar del gol, Whitaker fue la figura más destacada del encuentro.

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Y es que desde los primeros minutos el caribeño se convirtió en una muralla contra el ‘Huracán Azul’ puertorriqueño al atajar diez remates al arco.

Una de esas oportunidades se dio en el minuto 6 en la primera combinación de la dupla Rivera-De León que supo resolver bien el guardameta caimanés en doble remate.

Jeremy de León, a la izquierda, completa un rondo durante un entrenamiento de la Selección Nacional de fútbol. ( Suministrada / FPF )

Otra gran jugada defensiva de Whitaker en la primera parte se dio en el 40, cuando Lazzar Ramos impactó el balón en el área y una atajada suya evitó la celebración de los de la Isla del Encanto.

Incluso en el minuto 55 el portero del Scholars International FC caimanés le detuvo una pena máxima al capitán puertorriqueño Leandro Antonetti, del Estrela Amadora portugués.

No obstante, ocho minutos después no pudo seguir con el cerrojo en el arco y llegó el gol de De León.

Leandro Antonetti (11) de Puerto Rico disputa un balón con Jordan Bonilla de las Islas Caimán en un partido de la Liga de Naciones Concacaf. ( Thais Llorca )

Puerto Rico pudo aumentar el marcador en el minuto 75, pero nuevamente apareció “la muralla” de Whitaker, quien detuvo el tiro de Antonetti.

Guyana doblega a Quisqueya

A primera hora, y en el mismo Estadio Centroamericano de Mayagüez, Guyana goleó por 8-1 a Dominica y se mantuvo invicto en el grupo con 12 puntos.

Los guyaneses Omari Glasglow, Deon Moore y Elliot Bonds anotaron dobletes cada uno, mientras que los otros tantos de los sudamericanos fueron obra de Curtez Kellman y Enoche George.

Luego de los cuatro partidos en agenda en igual número de días, se desconoce, al momento, cuándo volverán a jugar las respectivas selecciones que buscan adelantar a la liga A, aunque se asegura que lo harán el año próximo.

La liga B cuenta con 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la liga A, mientras que los equipos que finalicen en cuarto lugar descenderán a la liga C.

Los cuatro mejores se clasificarán de manera directa a la Copa Oro de la Concacaf 2027, mientras que los dos mejores segundos avanzarán a los preliminares de la competición.