Puerto Rico anotó ayer sus tres primeros puntos en la Liga de Naciones de la Concacaf al derrotar por 0-2 a Dominica en calidad de visitante, victoria con la que escaló al segundo lugar del grupo A de la Liga B.

El primer tanto del ‘Huracán Azul’ boricua en el Estadio Windsor Park Sports de Roseau (Dominica), el primero en el torneo, llegó por intermedio del central Rodolfo Sulia en el minuto 4.

Puerto Rico, que se vio mucho más organizado y agresivo que en el primer partido en el que cayó derrotado por 0-1 ante Guyana, tuvo tras irse en ventaja dos buenas oportunidades para ampliar el marcador, específicamente en los minutos 21 y 31.

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En el 21, desde la banda izquierda, Wilfredo Rivera asistió a Leandro Antonetti, del Estrela Amadora portugués, quien falló al pegarle el pase, acción tras la cual apareció en el área Jeremy De León, quien también le erró al balón.

Luego, en el 31, Antonetti invadió el área por la izquierda, remató al arco, pero el arquero dominico Donté Newton magistralmente pudo atajar el tiro con una de sus piernas.

No obstante, en el 37, André Cutler hizo un largo pase a Rivera, quien avanzó rápido y solo, burló a Newton y disparó por el lado derecho para decretar el segundo gol para los de la Isla del Encanto.

En la segunda parte, los puertorriqueños continuaron organizados y agresivos en todos los costados de la cancha para así asegurar el marcador 0-2 hasta el silbato final.

Después de esta victoria, Puerto Rico jugará sus próximos dos encuentros el 1 y 4 de octubre ante Islas Caimán, el primero en George Town y el segundo en el Estadio Centroamericano de Mayagüez.

La liga B del grupo A de la Liga de Naciones de la Concacaf cuenta con 16 selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro equipos.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la liga A, mientras que los equipos que finalicen en cuarto lugar descenderán a la liga C.

Los cuatro mejores se clasificarán de manera directa a la Copa Oro de la Concacaf 2027, mientras que los dos mejores segundos avanzarán a los preliminares de la competición.