El mundo del boxeo recibió este sábado una trágica noticia: Arturo “Lobito” Torres murió a los 26 años, después de permanecer durante una semana internado en coma tras desvanecerse sobre el ring al finalizar una pelea en Baja California, Mexicali, ciudad de la que era oriundo.

Se desplomó después de perder la pelea

El episodio ocurrió el sábado 19 de septiembre, durante el combate que Torres disputaba contra Gilberto García. A los 2 minutos y 31 segundos del séptimo asalto, el árbitro Jaime Ortiz decidió detener la pelea al considerar que el castigo que estaba recibiendo el mexicano era demasiado.

La determinación también coincidió con la decisión tomada desde el rincón de Torres, encabezado por su padre, quien lanzó la toalla para ponerle fin a la contienda.

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Después de que el árbitro abrazara al boxeador, Torres se desplomó sobre el ring y comenzó a convulsionar. Las autoridades médicas ingresaron inmediatamente para atenderlo y posteriormente determinaron su traslado a un hospital. Permaneció en coma durante una semana

Una vez en el centro médico, Torres fue sedado y permaneció en coma hasta su fallecimiento este sábado. Durante los días posteriores al incidente, su hermano Ángel había relatado cómo se encontraba el boxeador.

“Se estaba convulsionando arriba del ring, en todo el traslado iba inconsciente, después lo pusieron en coma inducido”, explicó Ángel.

El hermano de Torres también informó que el boxeador había sido sometido a una operación y que, inicialmente, el procedimiento había tenido un resultado favorable.

“Salió bien, la operación salió todo un éxito, estará un par de días dormido, no porque no pueda despertar si no para evitar que se esfuerce en hacer algo y se lastime sólo”, dijo entonces.

Sin embargo, Torres no volvió a despertar y finalmente murió este sábado en el hospital. Una carrera profesional de 24 combates

Arturo “Lobito” Torres había iniciado su carrera como boxeador profesional en 2018. Desde entonces, había disputado 24 combates, con un registro de 15 triunfos, seis derrotas y tres empates.