Cristian Volpato, quien representó a Australia en la Copa del Mundo, habría dado positivo en una prueba de cocaína y también fue sorprendido conduciendo a exceso de velocidad, informó el viernes la policía del estado de Nueva Gales del Sur.

Cristian Volpato. ( ULRIK PEDERSEN )

Las autoridades señalaron que Volpato, de 22 años —quien cambió su lealtad deportiva de Italia a Australia antes del Mundial—, circulaba presuntamente a 30 millas por hora por encima del límite permitido cuando la policía lo detuvo en el puente Anzac de Sídney, en la madrugada del viernes.

Se le realizó una prueba de drogas en el lugar que arrojó un resultado positivo para cocaína, indicó la policía en un comunicado el viernes.

Volpato disputó tres partidos en la Copa del Mundo.