Una vez concluyó el sorteo para definir los grupos camino a la venidera Copa Mundial FIFA 2022 en Qatar, Brasil se posicionó como la favorita para prevalecer, según las apuestas. Le sigue Francia, Inglaterra y España.

No es la primera vez que Brasil llevará dicha etiqueta a un Mundial de fútbol y, seguramente, no será la última. A pesar de que los finalistas de la Copa América 2021 no gana la Copa desde el 2002 en Alemania, el camino inicial luce bastante despejado. Brasil compartirá el Grupo G con Suiza, Serbia y Camerún, así que no debe encontrar grandes escollos para adelantar a la ronda de 16.

Sin duda Francia, campeón de la edición 2018, tendrá algo que decir. Después de todo, los franceses contarán nuevamente con Kylian Mbappe para tratar de duplicar la magia de hace cuatro años.

El problema es que la historia no está al favor de Francia. En las 21 ediciones de la Copa Mundial FIFA, solamente dos naciones han podido repetir.

Italia fue el primero que venció a la antigua Checoslovaquia en la final de 1934 que se escenificó en Roma. Cuatro años después, los italianos superaron a Hungría para levantar su segunda Copa consecutiva.

No fue hasta 1958 que Brasil obtuvo su primer campeonato cuando aplastó a Suecia 5-2 en la final. En la edición de 1962, los brasileños prevalecieron 3-1 ante Checoslovaquia en el partido que se escenificó en el Estadio Nacional en Santiago, Chile. Las aspiraciones de una tercera Copa seguida se esfumaron en 1966 cuando Brasil se quedó en la fase de grupos.

Desde entonces, Inglaterra, Alemania Occidental, Argentina, Italia y España se han quedado cortos en repetir. Brasil fue el más cerca que estuvo. En 1994 ganó la Copa Mundial y en 1998 llegó a la final, solo para caer ante Francia 3-0.

La tarea de los franceses en Qatar no será sencilla, pero tampoco imposible. Comparten el Grupo C con Dinamarca, Túnez y otra nación que está por ser determinada en junio.

Han transcurrido 60 años desde que un país repitió en la Copa del Mundo FIFA. ¿Podrá Francia poderle un punto final a esa racha? Dentro de unos meses lo sabremos.