Liga española cancela partido de temporada regular del Barcelona en Miami

Madrid. La Liga española de fútbol canceló el martes los planes para que el Barcelona disputara un partido de temporada regular contra el Villarreal en Miami en diciembre, una decisión que se precipitó tras incrementarse la oposición en el ámbito nacional.

Según La Liga, la decisión se tomó después de conversaciones con el promotor del partido previsto para el 20 de diciembre y citó “la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”.

Relevent, promotor del partido, dijo que informó a La Liga de la necesidad de “posponer el partido planificado” porque “no hay tiempo suficiente para ejecutar adecuadamente un evento de esta magnitud”.

Añadió que “también sería irresponsable comenzar a vender entradas sin tener un partido confirmado”.

El torneo español finalmente había logrado obtener la aprobación de entes rectores del fútbol como la UEFA y la federación española para organizar su primer partido de temporada regular en el extranjero. Sin embargo, la oposición de jugadores, algunos clubes como el Real Madrid y grupos de aficionados cobró fuerza recientemente en España.

“La Liga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante”, indicó la liga en un comunicado. “La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos”.

También aseveró que el proyecto “cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias”.

Pero las críticas contra el partido se habían agudizado. Los jugadores protestaron durante los partidos de liga del fin de semana al quedarse quietos durante unos segundos después del saque inicial.

Más temprano el martes, el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, criticó al presidente de La Liga, Javier Tebas, y se quejó de la decisión de la liga de censurar las protestas de los jugadores. La transmisión televisiva de los partidos cambió antes del saque inicial a una vista exterior de los estadios y solo mostró parte de los campos desde la distancia.

“Debemos jugar en casa y fuera, salvo por fuerza mayor”, sostuvo Courtois. “Y no es lo mismo porque no es jugar fuera de casa, el Villarreal fuera es un partido difícil y todo el mundo tendría que hacerlo en su casa y fuera”.

La Liga afirmó que el partido era importante para ellos “en un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier o competiciones como la Liga de Campeones de la UEFA continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español”.

“Seguiremos trabajando, como siempre, para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados”, agregó.

Organizar el partido en el extranjero ha sido durante mucho tiempo parte del objetivo de La Liga de promover su marca en otros países. Para ayudar a lograr el objetivo, hace unos años firmó una asociación a largo plazo con Relevent Sports, promotora de eventos deportivos y entretenimiento que forma parte del portafolio de empresas de Stephen Ross, incluyendo el estadio Hard Rock, los Dolphins, el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno y el Abierto de Miami de tenis.

Los planes para el partido de La Liga en Miami se renovaron después de que la FIFA se retirara de una acción legal presentada por Relevent en un tribunal de Manhattan. Semanas después, la FIFA dijo que revisaría sus reglas y creó un grupo de trabajo que incluye abogados de la UEFA.