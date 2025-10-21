Los Mets de Guaynabo iniciarán su temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) en su hogar, el Coliseo Mario Quijote Morales, pese a que la cancha cuenta con el funcionamiento de una sola unidad de aire acondicionado, confirmó el martes a Primera Hora el coapoderado del equipo, Ramón “Zurdo” Rosado.

El sexteto metropolitano tendrá su primer partido como local el domingo cuando reciban a los Plataneros de Corozal. La campaña arranca el jueves con dos duelos en el calendario.

Rosado relató que el conjunto exploró múltiples alternativas en otros municipios antes de decidir mantenerse en Guaynabo.

“Después de hacer gestiones en diferentes pueblos, no fue posible conseguir otra cancha. En (el Coliseo Roberto) Clemente de San Juan nos dieron para este domingo y otras tres fechas, Caguas nunca contestó, y en Trujillo Alto el alcalde quedó en comunicarse y nunca lo hizo”, manifestó Rosado.

Rosado descartó las fechas que le ofrecieron en el Clemente para evitar confusión con los aficionados de los vigentes subcampeones. Así las cosas, el equipo está considerando la implementación de ocho abanicos de piso para ventilar el recinto.

"Hay que ver cómo se pueden colocar, pero también ver qué costo conlleva porque tampoco es gratis. No estaba presupuestado", comentó.

El “Quijote” cerrará a partir del 1 de diciembre por remodelación. La cancha alterna Mario Jiménez también sobrepasa el mismo proceso. De cumplirse la fecha de cierre, los Mets no tienen aún un escenario para su último juego de la fase regular como local pautado para el 2 de diciembre.

De sellar su pase a la postemporada, tampoco tienen lugar, indicó Rosado.

"Si llegamos, buscaremos qué se hace. Veremos si la Mario Jiménez está disponible, que es la otra alternativa, pero personalmente fui hace como dos semanas y todavía eso está en pañales", dijo.

El coapoderado, quien también confirmó que el sexteto jugará sin refuerzo, aseguró que la situación que atraviesan se debe a la posposición del inicio de la temporada.

La LVSM estaba supuesta a comenzar la campaña 2025 en junio, pero se atrasó debido a una norma de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que establece que no se pueden celebrar torneos de clubes desde mayo hasta el 15 de octubre para no afectar los compromisos de las selecciones nacionales durante ese periodo.

“Todo esto es lamentable dado a la suspensión en junio porque se había contemplado que sí iba a estar en remodelación”, aseveró.

La opción de no disputar esta temporada fue contemplada, sin embargo, no se concretó para evitar daños al torneo, así como para respetar el tiempo de preparación de sus jugadores.