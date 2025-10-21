La Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) arranca este jueves cuando los Changos de Naranjito se enfrenten a los Patriotas de Lares en su regreso y los Gigantes de Adjuntas hagan lo propio frente a los Cafeteros de Yauco a partir de las 8:00 p.m.

La LVSM inicia su campaña en esta fecha tras una posposición motivada por la norma de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que establece que no se pueden celebrar torneos de clubes desde mayo hasta el 15 de octubre para no afectar los compromisos de las selecciones nacionales durante ese periodo.

Los Caribes de San Sebastián, campeones defensores y monarcas de las últimas dos ediciones, llegan con la mira puesta en la historia al intentar conquistar su tercer cetro al hilo, una hazaña que los colocaría entre las grandes dinastías del voleibol boricua.

Sin embargo, no estarán solos en la lucha. Los Mets de Guaynabo, subcampeones del pasado torneo, regresan con sed de revancha y una plantilla diseñada para destronar a los bicampeones.

A ellos se suman los Gigantes, Plataneros de Corozal, Patriotas, Changos, Gigantes de Carolina, y Cafeteros de Yauco, en una contienda que constará de 84 partidos, en los que cada equipo disputará 21 encuentros bajo un formato de todos contra todos.

Cada franquicia se enfrentará tres veces a los demás sextetos.

En esta campaña, los primeros cuatro equipos del 2024 jugarán 11 partidos como local, mientras los restantes disputarán esa cantidad en la carretera.

El sistema de puntuación permitirá que las victorias por parciales de 3–0 o 3–1 otorgarán tres puntos, las de 3–2 sumarán dos, y las derrotas por 2–3 permitirán rescatar una unidad.

Como parte del esfuerzo por elevar el espectáculo, cada equipo podrá incluir hasta dos jugadores refuerzos en su plantilla.