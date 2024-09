La comisión jurídica de la liga francesa ordenó al Paris Saint-Germain pagarle a Kylian Mbappé los 55 millones de euros (61 millones de dólares) que reclamaba, informó la Ligue 1 el jueves.

La liga confirmó la decisión a The Associated Press pero no entró en detalles. El fallo fue anunciado un día después que el astro francés rechazó la propuesta de mediación hecha por la comisión jurídica para resolver la disputa con su anterior club.

Dirigentes del PSG y los representantes de Mbappé se reunieron en París el miércoles luego que el atacante pidió la intervención de la comisión. Mbappé fichó como agente libre con el Real Madrid este verano.

El futbolista pidió a la comisión que tomara en cuenta que no recibió el pago de tres meses en salario y el último tercio de una bonificación de fidelidad.

El club argumentó que no le adeuda dinero al campeón mundial de 2018 al amparo de un acuerdo cuando Mbappé estuvo apartado del club, previo al inicio de la temporada de 2023-24 — a raíz que anunció su decisión de prolongar su contrato. También aseguró que el jugador renunció a las bonificaciones al reintegrarse a sus filas.

La relación de Mbappé con el PSG se deterioró profundamente durante su última temporada.

El PSG se dijo traicionado por Mbappé tras haberle ofrecido el contrato más lucrativo en la historia del club, al firmar un nuevo pacto en 2022. Pero Mbappé habría reaccionado frustrado al considerar que el club no cumplió con las promesas de fichar a otros jugadores de primer nivel.

