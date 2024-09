Floyd Mayweather Jr. y Dmitry Bivol. Esa es la lista de los boxeadores que han sido capaces de vencer al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

El puertorriqueño Edgar Berlanga planifica unirse el sábado a ese exclusivo club cuando se enfrente a Álvarez por los campeonatos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el T-Mobile Arena, de Las Vegas.

Una hazaña que parece imposible para muchos. Sin embargo, Berlanga (22-0, 17 KO’s) aseguró que, de lograrlo, se consolidaría como la “cara de Puerto Rico” en el boxeo.

“Ahora mismo, Puerto Rico no tiene una cara y siento que, después de este fin de semana, podría ser la cara de Puerto Rico, representando a la isla. Han querido eso por muchos años. (Miguel) Cotto fue el último en hacerlo y ahora es mi turno”, dijo Berlanga durante la última conferencia antes del pleito de este sábado.

Saúl "Canelo" Álvarez cara a cara con Edgar Berlanga. ( Ryan Hafey & Rey Del Rio/ Premier Boxing Champions )

Una victoria sobre Canelo (61-2-2, 39 KO’s) catapultará la carrera del boricua astronómicamente. Pero sería una de las sorpresas más grandes en la historia del deporte del ensogado porque, prácticamente, todas las casas de apuestas y analistas favorecen al tapatío.

Y es que Berlanga no se ha enfrentado a los mejores púgiles de su división, mientras que Canelo tiene un resumé que incluye impresionantes victorias sobre Gennady Golovkin, Cotto, Callum Smith y Daniel Jacobs.

“Se supone que yo no esté aquí. Hay algunas personas allá afuera que creen en mí, pero muchos que no por mis logros y por la gente a la que me enfrenté. Es algo que inevitablemente va a suceder. Es la opinión de la gente”, comentó el boricua.

Lo cierto es que habían otras opciones que Canelo podría haber considerado como rivales para esta cartelera. Tal es el caso de David Benavidez (29-0, 24 KO’s), que es visto por un gran sector como el mejor oponente que Álvarez podría enfrentar en estos momentos de su carrera.

En cambio, Canelo aclaró en la conferencia que aceptó pelear con Berlanga porque ya había enfrentado a “todo el mundo”.

“Ya me he enfrentado a todo el mundo. Estaba de vacaciones y Eddie (Hearn) me llamó y me dijo que estaban trabajando en la pelea, y le dije que no importaba. Yo peleo con cualquiera. Pienso que es una buena pelea. Es México contra Puerto Rico y hay mucha historia ahí”, explicó el campeón de las 168 libras.

De igual forma, el mexicano aseguró que aceptaría enfrentarse a Bendavidez en un futuro si la bolsa es de la cifra correcta, ya que lo considera un pleito que no aporta nada en su legado.

“Yo siempre peleo con todo el mundo. Tengo peleas legendarias con Cotto y Golovkin, pero ellos traían algo a la mesa. Aportan a mi legado. Yo sé que, si derroto a Benavidez, van a decir que debo enfrentar a otro. Pero, si el dinero es el correcto en esa pelea, la acepto porque él no me nada a mi legado”, manifestó.