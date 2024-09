El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el puertorriqueño Edgar Berlanga prometieron el miércoles que su pelea de este sábado en el T-Mobile Arena, de Las Vegas, será una guerra que no se irá a la distancia.

Ambos peleadores fueron protagonistas de la conferencia final del combate por los campeonatos de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Yo soy un artista de nocauts. Todo el mundo quiere dar un nocaut. Sabemos que es una leyenda y que no podemos entrar e intentar lanzar golpes a lo loco. Es muy inteligente, así que tenemos que hacerlo de la manera correcta. Vamos por un nocaut en el sexto asalto”, aseguró Berlanga.

“Si llega, llega, pero si tenemos que ir los 12 asaltos, también lo haremos”, añadió.

Sin embargo, Canelo (61-2-2, 39 KO’s) nunca ha sido noqueado en su carrera. De hecho, ni tan siquiera ha tocado la lona, y se mostró más que seguro cuando el boricua predijo que ganaría el pleito por esta vía.

“Como siempre digo, es fácil decirlo, pero hacerlo es muy difícil. La noche del sábado será muy difícil para él (Berlanga). Eso es seguro”, dijo Álvarez, quien, por su parte, pronóstico que acabará con Berlanga en el octavo asalto.

“Me he preparado para eso. Ganar por nocaut siempre es una buena sensación y voy a intentar hacerlo”, indicó.

En cambio, el monarca supermediano no se ha conseguido noquear a sus rivales desde que se enfrentó al estadounidense Caleb Plant (22-2, 13 KO’s) el 6 de noviembre de 2021. Desde ese entonces, Canelo ha tenido cinco peleas y, con excepción de la primera que fue el revés contra el ruso Dmitry Bivol, las ha ganado todas por decisión unánime.

Berlanga no se queda atrás, ya que su último nocaut fue el 23 de febrero de este año cuando se midió al irlandés Padraig McCrory (18-1, 9 KO’s). No obstante, antes de ese combate, había encadenado una racha de cinco triunfos consecutivos por decisión unánime en los que no tuvo su mejor actuación ante rivales de bajo nivel.