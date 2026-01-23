Puerto Rico será escenario de un momento histórico para el fútbol cuando Lionel Messi y el Inter Miami disputen un partido amistoso el próximo 13 de febrero en el Estadio Juan Ramón Loubriel, de Bayamón.

El anuncio fue realizado hoy viernes, a través de las redes sociales por VRDG Entertainment, productora a cargo del evento, que confirmó la visita del astro argentino como parte de un juego novel con el equipo de la Major League Soccer (MLS) en la isla.

El anuncio del juego a nivel mundial fue dado a conocer por medio de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en medio de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se está celebrando en Madrid, España, según lo ha publicado hoy El Nuevo Día.

Inter Miami se enfrentará al club Marathon de Ecuador, según da a entender la publicidad mediante una foto, en un encuentro que promete atraer la atención de fanáticos de todas las edades, en lo que representa una de las visitas deportivas más esperadas en Puerto Rico en los últimos años. La presencia de Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro y campeón mundial con Argentina, marca un hito para el fútbol local y para el calendario deportivo del país.

Según se informó, los boletos para el partido saldrán a la venta la próxima semana, aunque aún no se han divulgado detalles adicionales sobre precios o puntos de venta. La expectativa es alta, con miras a una rápida demanda ante la magnitud del evento.

La llegada de Inter Miami a Puerto Rico forma parte de la preparación del club de cara a la temporada 2026 de la MLS, la que arrancará una semana después, y refuerza el creciente interés por el fútbol internacional en la isla. Para los aficionados puertorriqueños, el encuentro representará una oportunidad única de ver en acción a Messi y a una de las franquicias más mediáticas del fútbol norteamericano, sin tener que salir del país.