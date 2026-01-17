Manchester, Inglaterra. Michael Carrick rubricó un comienzo espectacular como técnico del Manchester United: una victoria 2-0 contra el Manchester City en la Premier League el sábado.

Al hacerse cargo de su primer partido tras su nombramiento esta semana, Carrick levantó inmediatamente el ánimo en Old Trafford con un triunfo que probablemente perdurará en la memoria de los aficionados del United.

“Es un gran comienzo, no se puede negar”, dijo Carrick.

Dominating all over the pitch.



The Michael Carrick era is off to the perfect start 🌟 pic.twitter.com/CgmsUBGQ7V — Premier League (@premierleague) January 17, 2026

Los goles en la segunda mitad de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu sellaron la victoria que hizo que los aficionados del United cantaran a pleno pulmón, ahogando a sus feroces rivales de la ciudad.

PUBLICIDAD

La misión ahora será aprovechar el envión anímico.

“Ese es el desafío en última instancia, y creo que necesita ser una versión de lo normal”, comentó Carrick.

El excentrocampista del United firmó un contrato hasta el final de la temporada y tiene 17 partidos para convencer a la directiva del club de darle el puesto de manera permanente tras el despido de Ruben Amorim la semana pasada.

No podría haber causado una mejor primera impresión, ya que el United amansó al todopoderoso City de Pep Guardiola en el 198º derbi de Manchester. Guardiola lo reconoció.

“El mejor equipo ganó”, dijo Guardiola. “Cuando un equipo es mejor, tienes que aceptarlo. Ellos tenían una energía que nosotros no teníamos. Felicitaciones”.

El United se encuentra en el quinto lugar en la clasificación, un punto detrás del campeón defensor Liverpool, que extendió a cuatro partidos su racha sin victorias tras empatar 1-1 con un Burnley que lucha por evitar al descenso en Anfield.

Chelsea marcha sexto después de vencer 2-0 a Brentford.

La victoria del United pudo ser más contundente. El United remeció dos veces el marco de la portería, obligando a una serie de intervenciones Gianluigi Donnarumma, el arquero del City, amén de tres goles anulados por posición adelantada.

El resultado no sólo levantó la moral del United y mejoró las posibilidades del equipo de clasificarse para la Liga de Campeones, sino que también asestó otro golpe a las aspiraciones del City de darle alcance al líder Arsenal por el título.

El United fue el protagonista antes y después del descanso.

PUBLICIDAD

Un cabezazo de Harry Maguire remeció el travesaño en los primeros compases y el VAR le anuló dos goles al United por fuera de juego.

En la segunda mitad, Donnarumma tapó remates de Amad Diallo, Casemiro y Mbeumo antes de que el local se adelantó a los 65 minutos.

Bruno Fernandes lideró el contragolpe después de que un tiro libre del City no resultó en nada. Fernandes deslizó un pase hacia Mbeumo y el delantero camerunés definió de primera con el pie izquierdo bajo al rincón lejano.

Fue lo mínimo que merecía el equipo de Carrick tras prodigarse con vocación ofensiva.

Dorgu duplicó la ventaja a los 76. El danés remató a boca de jarro tras un centro del suplente Matheus Cunha.

Amad luego golpeó el poste mientras el United buscaba aumentar la diferencia y aún hubo tiempo para que Mason Mount, otro suplente, perforara la red con su primer toque a los 89, pero se pitó un fuera de juego.

Para ese momento, importaba poco. Fue el partido soñado para el United y Carrick, quien tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras felicitaba a sus jugadores después del pitido final.

Alex Ferguson, el icónico entrenador de la última era gloriosa del United, observó reciente desde las gradas.

Liverpool, campeón defensor, pierde más puntos

Liverpool sigue esperando su primera victoria en la liga de 2026 tras atascarse en casa frente al penúltimo de la tabla.

El cuarto gol en seis partidos de Florian Wirtz no fue suficiente para Liverpool, ya que Marcus Edwards igualó en la segunda mitad.

PUBLICIDAD

West Ham también aumentó sus posibilidades de evitar el descenso al vencer 2-1 a Tottenham. Callum Wilson marcól el gol decisivo en el tercer minuto del tiempo añadido. Terminó con la racha de 10 partidos sin ganar de West Ham.

Debut triunfal para el nuevo técnico de Chelsea

Liam Rosenior se hizo cargo de su primer partido de liga como entrenador del Chelsea y su equipo superó a un Brentford, que estaba en buena forma, en Stamford Bridge.

Joao Pedro y Cole Palmer, éste último de penal, estamparon los goles para poner fin al invicto de cinco partidos de Brentford. Chelsea también superó a su rival londinense para colocarse sexto en la clasificación.

Con un gol de Lukas Nmecha en los descuentos, Leeds derrotó 1-0 a Fulham. El equipo recién ascendido ha perdido apenas uno de sus últimos nueve partidos en la Premier y uno de 10 en todas las competiciones.

Un día después de que el técnico Oliver Glasner confirmara que dejaría el Crystal Palace al final de la temporada, el equipo sucumbió 2-1 de visita a Sunderland.