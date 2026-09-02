Manchester City completó su reconstrucción del mediocampo, a un costo de $440 millones, al fichar al argentino Enzo Fernández procedente de Chelsea en un acuerdo por 125 millones de libras ($169 millones), una cifra que iguala el récord británico de traspasos.

Fernández, quien fue expulsado contra España en la final del Mundial en julio, se convierte en el tercer mediocampista en incorporarse al City por más de $100 millones en esta ventana de transferencias de verano.

Los otros son Ayyoub Bouaddi, un marroquí de 18 años que llegó procedente del Lille de Francia en una operación de $117 millones, y el internacional inglés Elliot Anderson, quien dejó Nottingham Forest por $155 millones.

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“No podría estar más feliz de estar aquí y estoy listo para el desafío de ayudar al City a seguir ganando trofeos. Este es un club hecho para el éxito”, dijo Fernández.

Enzo Fernández - $169M

Elliot Anderson - $156M

Ayyoub Bouaddi - $110M



Man City's new-look midfield has cost a reported $435M 🤯 pic.twitter.com/YSpMBsiWOM — B/R Football (@brfootball) September 1, 2026

El City también compró al extremo senegalés Iliman Ndiaye procedente de Everton en una operación por un monto inicial de 60 millones de libras ($81 millones), una adquisición que aporta competencia para Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden y el también recién fichado brasileño Allan —los otros atacantes de banda en la plantilla del nuevo técnico Enzo Maresca.

Jack Grealish, quien llegó al City por $139 millones en 2021, era otro de ellos, pero fue cedido a Everton por segunda temporada consecutiva.

El gasto total del City en jugadores este verano supera los $600 millones, un desembolso sin precedentes por parte de un club en una sola ventana. Sin embargo, el club ha recuperado casi $400 millones en ventas.

Fernández vuelve a reunirse con Maresca

El City necesitaba remozar su mediocampo bajo las órdenes de Maresca tras las salidas de los pilares Rodri Hernández y Bernardo Silva, así como de los suplentes Nico González y Tijjani Reijnders.

Es la segunda vez que Fernández, campeón del mundo con Argentina en 2022, se convierte en el jugador más caro del fútbol británico. Alcanzó brevemente ese estatus cuando se incorporó a Chelsea desde Benfica por 106.7 millones de libras ($131.4 millones) a comienzos de 2023.

Fernández volverá a coincidir con Maresca, quien fue entrenador de Chelsea durante 18 meses antes de marcharse en enero e hizo del argentino su vicecapitán. Maresca habló la semana pasada de su deseo de añadir más liderazgo a la plantilla.

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Durante semanas se vinculó al City con Fernández y, al parecer, el club perdió su oportunidad de ficharlo al no cumplir un plazo, según se informó, fijado por el Chelsea a comienzos de agosto para el traspaso.

Los equipos finalmente iniciaron negociaciones hacia el final de la ventana, y el acuerdo se cerró el día límite.

En marzo, Fernández dijo en un pódcast que le gustaría vivir en Madrid, en medio de especulaciones que lo vinculaban con un posible traspaso al Real Madrid. Eso llevó a que Liam Rosenior, el entonces técnico de Chelsea, dejara a Fernández fuera durante dos partidos. “Se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y de lo que queremos construir”, dijo Rosenior.

Fernández no había sido titular con el Chelsea esta temporada, y ni siquiera entró en la convocatoria para los dos últimos partidos, con su futuro tan incierto.

“Quiero que sepan que estos no han sido días fáciles para mí. No he estado en un buen lugar”, expresó Fernández en una publicación en Instagram dirigida a los aficionados del Chelsea.

Liga Premier

Ha sido un verano de grandes cambios para el Aston Villa, con la salida de varias figuras y una avalancha de incorporaciones.

Y la actividad continuó con el fichaje en el día límite de Ibrahim Mbaye, procedente del Paris Saint-Germain.

El extremo, dos veces campeón de la Liga de Campeones, se suma a un ataque del Villa renovado, que también ha incorporado a Nicolas Jackson y Alejandro Garnacho.

El Villa, que se clasificó para la Liga de Campeones la temporada pasada, ha perdido sus dos primeros partidos de liga en esta campaña.

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Se espera que la adquisición de Ndiaye por el City ponga fin a su intento de fichar a Cody Gakpo de Liverpool.

España

Gabriel Jesús completó un traspaso de Arsenal a Barcelona con un contrato de tres años.

El delantero brasileño pasó un periodo marcado por lesiones en el Arsenal, pero formó parte del equipo campeón de la temporada pasada.

Es el último delantero en salir del Emirates Stadium durante esta ventana, tras el traspaso de Leandro Trossard a Besiktas, mientras que también se espera que Gabriel Martinelli y Ethan Nwaneri se marchen.

Italia

Según reportes, el delantero de Newcastle Nick Woltemade está listo para unirse a la Juventus en calidad de préstamo tras una temporada en la Premier League.

Alemania

Tres años después de que dejó al Bayer Leverkusen para fichar por el Aston Villa, Moussa Diaby está de vuelta con un contrato de cinco años. Leverkusen lo ficha desde Al-Ittihad, donde ganó el título saudí junto con Karim Benzema en 2024-25.

El extremo francés de 27 años se marcha por una cifra reportada de 27 millones de euros ($31 millones) en el mayor fichaje del día límite en Alemania hasta ahora. Leverkusen dijo que Diaby volverá a llevar el dorsal 19.

El delantero español Marc Guiu dejó al Chelsea para fichar por Leipzig.

El centrodelantero de 20 años formó parte del equipo de Chelsea que ganó la Conference League y el Mundial de Clubes hace un año, pero nunca se consolidó como habitual en Chelsea ni marcó un gol en la Premier.

Guiu llega a Leipzig con un contrato de cinco años por una cifra reportada de hasta 17 millones de euros (19,7 millones de dólares).

Francia

Lille fichó a Maurits Kjaergaard como reemplazo del muy valorado mediocampista adolescente Ayyoub Bouaddi, que se ha marchado al Manchester City.

El danés de 23 años llegó procedente del RB Salzburg con un contrato de cinco años, dijo el club de la Ligue 1. Un mediocampista versátil de área a área, Kjaergaard aporta sólida experiencia, tras haber participado ya en cinco campañas europeas.