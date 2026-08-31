El futbolista boricua Jeremy de León se despidió este lunes del Real Madrid Castilla a través de una carta abierta publicada en sus redes sociales tras el fin de su contrato y, al mismo tiempo, se anunció su firma por dos temporadas con el Unió Esportiva Sant Andreu de Barcelona.

El extremo, de 22 años, llega al conjunto catalán del Grupo B de la Primera Federación, tercera categoría del fútbol español, después de disputar la pasada temporada en calidad de cedido con el Hércules de Alicante, donde participó en 24 partidos, acumuló 597 minutos y registró cuatro asistencias, sin conseguir goles.

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“Hay despedidas que uno nunca está preparado para escribir. Desde que todo empezó en Puerto Rico soñaba con ponerme esta camisa. Siempre ha sido el club de mi corazón y poder hacerlo realidad fue un privilegio que nunca dejaré de agradecer. Mentiría si dijera que no duele. Duele cerrar una etapa en el club que siempre soñé representar, duele dejar un lugar que significó tanto para mí”, expresó de León.

“Aun así, nadie podrá quitarme el orgullo de haber defendido este escudo y de haber formado parte del mejor equipo del mundo. Eso me acompañará toda la vida”, agregó.

Antes de su cesión al Hércules, de León había tenido una campaña 2024-25 discreta con el Castilla, al sumar tres goles en 12 encuentros. No obstante, su paso por la organización incluyó momentos que quedarán marcados en su carrera luego de que el entonces entrenador del primer equipo, Carlo Ancelotti, lo llevará a varios de los viajes del conjunto merengue durante la Champions League en 2024.

De León se ganó el apodo de “amuleto” dentro del onceno, que culminó con la conquista de su decimoquinta Champions esa campaña.

“Y si hay algo que me hace sentir especialmente orgulloso de todo este camino, es poder mirar atrás y pensar que aquel niño de Puerto Rico que soñaba con llegar hasta aquí lo logró. Espero que mi historia sirva para que muchos niños de mi isla vean que sí se puede”, añadió.

“Que no importa de dónde vengas, lo lejos que parezca el sueño o cuántas veces te digan que es imposible. Sueñen en grande. Crean en ustedes mismos y nunca dejen que nadie les diga hasta dónde pueden llegar, ustedes también pueden llegar a lugares que hoy quizás ni siquiera imaginan. Hay sueños que no se olvidan. Solo cambian de camino.Siempre te querré igual sin importar qué. Hala Madrid hoy y siempre”, concluyó el miembro de la Selección Nacional.