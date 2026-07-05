Filadelfia. El astro francés Kylian Mbappé anotó el sábado su gol número 19 en mundiales, al convertir un penal durante el partido de octavos de final que su equipo ganó ante Paraguay.

Así, el atacante del Real Madrid se colocó a una anotación del argentino Lionel Messi en la lista histórica.

Mbappé hizo una pequeña pausa en su recorrido antes de llegar a 19 tantos en igual número de partidos de Copa del Mundo. Venció al arquero paraguayo Orlando Gill a los 70 minutos para romper el empate sin goles.

PUBLICIDAD

El capitán de Francia consiguió que se sancionara el penalti cuando Diego Gómez lo zancadilleó, según determinó el VAR.

“He dicho desde el primer día que él tenía ese espíritu. Hizo todos los esfuerzos atléticos”, dijo el técnico de Francia, Didier Deschamps después de que Les Bleus se impusieron por 1-0 . “Es un gran jugador, de primer nivel en la cancha. Pero cuando habla, habla por todo el grupo”.

Mbappé llegó a siete anotaciones en el torneo para igualar a Messi en la carrera por el Botín de Oro. El crack francés se quedó con el galardón hace cuatro años en Qatar, pero Messi y Argentina vencieron a Francia en la final.

Mbappé es ahora el único jugador en anotar al menos tres goles en la fase de eliminación directa de tres Copas del Mundo. El sábado, resistió ante quizá el rival más rudo al que se ha enfrentado en este torneo.

Los ánimos se encendieron en el primer tiempo cuando Andrés Cubas derribó a Mbappé y los jugadores se empujaron y forcejearon brevemente entre sí. Matías Galarza propinó un codazo a Mbappé y lo hizo caer al césped.

Mbappé ignoró el intento de Gill de darle la mano tras el pitazo final. El arquero le lanzó el balón a la espalda.

“Sabíamos qué clase de partido iba a ser. Si hay que ensuciarse las manos, sabemos cómo hacerlo”, afirmó Mbappé. “También sabemos jugar un fútbol poco vistoso. Ellos se creyeron que nos presentaríamos de esmoquin, pero estábamos preparados”.

Y la victoria despejó el camino para que Mbappé continúe persiguiendo la marca de goles de Messi en su carrera.

PUBLICIDAD

Messi anotó el gol número 20 de su carrera en mundiales el viernes, en la victoria de Argentina 3-2 sobre Cabo Verde. El astro de 39 años también tiene al menos un gol en ocho partidos consecutivos de Copa del Mundo, una cifra sin precedentes.

El noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane también están en la contienda por el Botín de Oro, con cinco goles cada uno.

En caso de un empate en esa lid al finalizar el torneo, la FIFA usará las asistencias como primer criterio de desempate y la menor cantidad de minutos jugados como segundo. Mbappé lidera a Messi en el rubro de asistencias, por 2-0.