Filadelfia. Kylian Mbappé marcó su decimonoveno gol en Mundiales y Francia sobrevivió al calor sofocante y a la sólida actuación defensiva de Paraguay para superarlo el sábado por 1-0 y clasificarse a los cuartos de final por cuarta ocasión consecutiva.

Les Bleus se enfrentarán a Marruecos el jueves en el Estadio de Boston.

Con una alerta por calor extremo vigente durante todo el partido debido a temperaturas que rondaban los 38 grados Celsius, Mbappé aseguró la victoria francesa a los 70 minutos, cuando convirtió un penal que abrió el marcador ante una Albirroja encerrada atrás y que recurrió en varias ocasiones a la rudeza en su intento por mantener imbatido el arco.

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El crack francés cobra de gran forma el penal y pone a su selección arriba sobre Paraguay.



Son 19 goles en Mundiales en 19 partidos. pic.twitter.com/XPJSpZDp9M — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026

Ese gol fue suficiente para Les Bleus, cuyos aficionados vestidos de rojo, blanco y azul dieron un toque más patriótico al 4 de julio en Filadelfia, donde se fundó Estados Unidos exactamente 250 años antes.

La insistencia de Mbappé y de Francia fue premiada con el penal, cuando Diego Gómez fue sancionado por una zancadilla tras una revisión del video. El astro dio unos pasos cortos antes de facturar su decimonoveno gol en 19 partidos de la Copa del Mundo, a uno del poseedor del récord, el argentino Lionel Messi.

Mbappé y Messi tienen siete goles cada uno en este torneo para encabezar la lucha por el Botín de Oro. El francés ganó ese premio hace cuatro años en Qatar, pero Messi y Argentina vencieron a Francia en la final.

Tras un intento de escapada en la segunda mitad, Mbappé falló. Manu Koné vio cómo el portero Orlando Gill despejaba su disparo a la escuadra, apenas unos instantes después de que Ousmane Dembélé lo derribó hacia la red.

En el sexto minuto de descuento, Gill se zambulló en dos ocasiones para tapar milagrosamente disparos de Mbappé y privarlo de su vigésimo tanto en estas citas.

Ante las críticas de que las pausas de hidratación han diluido el ritmo de juego en la Copa del Mundo, éstas nunca fueron más necesarias para los jugadores que en este día festivo, bochornoso y pegajoso. Los aspersores rociaron el campo de pasto azul Kentucky durante las pausas y en el descanso.

Más que en cualquiera de los otros cinco partidos de la Copa del Mundo disputados antes frente a por lo menos 68,000 aficionados en el Lincoln Financial Field, los espectadores huyeron hacia los pasillos en el descanso, buscando sombra.

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Tal vez buscaban también algo de acción de cualquier tipo.

Les Bleus anotaron 13 goles en los primeros cinco partidos del torneo, pero se vieron frenados en la primera mitad por un Paraguay que intentó convertir el partido en una batalla de desgaste. Los ánimos se caldearon cuando Andrés Cubas derribó a Mbappé y los jugadores se empujaron y se zarandearon.

Matías Galarza también lanzó su codo derecho contra Mbappé y lo hizo caer al césped.

Paraguay avanzó al vencer a Alemania en una tanda de penales el lunes, la mayor sorpresa de esta Copa del Mundo. Pero tras un esfuerzo aguerrido de la Albirroja, es Francia la que sigue adelante en busca de su tercera final en el mismo número de mundiales.

Después de derrotar a Croacia para llevarse el título de 2018, Francia perdió ante Argentina en penales en la final de 2022. Les Bleus tienen marca de 5-0 en el torneo de este año, superando a sus rivales por 14-2 en forma combinada.

La ciudad se empapó del momento mientras se celebraba el 250º aniversario de la independencia estadounidense. Más aficionados honraron a Estados Unidos —envueltos en banderas o con sombreros del Tío Sam mientras hacían reuniones en el estacionamiento— que en cualquiera de los otros partidos en Filadelfia, e Idina Menzel, The Roots y DJ Jazzy Jeff actuaron.