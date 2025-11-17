La disputa legal entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé se intensificó el lunes, con ambas partes haciendo demandas financieras colosales.

El delantero estrella de Francia y su antiguo club están en desacuerdo por supuestos salarios impagos, y la disputa financiera fue examinada por un tribunal laboral.

Mbappé, quien no asistió a la audiencia, afirmó previamente que se le debían $63 millones de euros ($63 millones) por el campeón europeo vigente. Ahora exige más de 260 millones de euros del club, argumentando que el PSG le debe ese dinero porque su contrato de duración determinada debería reclasificarse como uno permanente. Tal reclasificación desencadenaría una compensación por despido improcedente, salarios impagos, bonificaciones e indemnización.

También reclama daños por acoso moral, trabajo no declarado e incumplimientos del deber de buena fe y seguridad del PSG hacia él.

“Kylian Mbappé no está pidiendo nada más allá de lo que la ley establece; simplemente busca la aplicación de sus derechos legales, como lo haría cualquier empleado”, señalaron los asesores del jugador en un comunicado.

Mientras tanto, el PSG busca un total de 440 millones de euros del delantero, incluyendo 180 millones de euros por una “pérdida de oportunidad” de completar su transferencia, ya que se fue como agente libre después de rechazar una oferta de 300 millones de euros del club saudí Al-Hilal en julio de 2023.

El PSG dijo en un comunicado que también quiere compensación por incumplimientos de buena fe tanto en las negociaciones como en la ejecución del contrato, así como por daños a la reputación e imagen.

Se espera una decisión del tribunal el próximo mes.

Una disputa persistente

Mbappé se unió al Real Madrid durante el verano de 2024 en una transferencia libre después de anotar un récord de 256 goles en siete años en el PSG, que ganó la Liga de Campeones sin él este año.

El PSG argumentó que cuando Mbappé fue apartado antes de la temporada 2023-24 -tras su decisión de no extender su contrato- hubo un acuerdo verbal con él optando por renunciar a bonificaciones para poder regresar al equipo.

“Ante el tribunal, el club presentó pruebas que muestran que el jugador actuó deslealmente al ocultar durante casi once meses, entre julio de 2022 y junio de 2023, su decisión de no extender su contrato, privando así al club de cualquier posibilidad de organizar una transferencia”, añadió el PSG en su comunicado.

“El jugador luego impugnó un acuerdo concluido con el club en agosto de 2023, que preveía una reducción salarial si decidía irse en una transferencia libre, para preservar la estabilidad financiera del club tras la inversión excepcional realizada”.

El entorno de Mbappé respondió que el PSG nunca presentó ninguna evidencia de un acuerdo para renunciar a estos pagos.

Acusaciones de acoso

Cuando acusó al PSG de acoso moral, Mbappé denunció el ‘lofting’ al que afirmó haber sido sometido en el club. La palabra lofting se utiliza en Francia para describir una práctica que implica aislar a un jugador del equipo principal por razones deportivas, administrativas o disciplinarias.

Su relación con el PSG terminó en medio de profundas tensiones, ya que el club se sintió decepcionado después de ofrecerle el contrato más lucrativo en la historia del club cuando firmó un nuevo acuerdo en 2022.

Mbappé sorprendió al PSG un año después al informar al club que no tomaría la opción de un año adicional. Con su contrato efectivamente en su último año, puso al PSG en la posición de necesitar vender a Mbappé para evitar perderlo sin recibir nada cuando el contrato expirara. Mbappé se había unido al PSG desde el Mónaco por 180 millones de euros en 2017.

Después de decirle al club que no extendería, Mbappé fue dejado fuera de una gira de pretemporada a Japón y Corea del Sur y obligado a entrenar con jugadores marginales. El PSG dijo que preferiría venderlo antes que dejar que el jugador se fuera gratis en 2024, pero él rechazó un traslado al Al-Hilal.

El PSG dejó a Mbappé fuera del partido inaugural de la liga de esa temporada, pero pronto regresó a la alineación tras conversaciones.

El PSG negó las acusaciones de acoso o presión, afirmando que Mbappé participó en más del 94% de los partidos oficiales de la temporada 2023-24 “con todas las decisiones deportivas tomadas por un entrenador que ahora es ganador de la Liga de Campeones, y que siempre trabajó en condiciones conformes con la Carta del Fútbol Profesional”.