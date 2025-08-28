Fort Lauderdale, Florida. Lionel Messi anotó dos goles en su reaparición e Inter Miami se impuso el miércoles 3-1 sobre Orlando City para anclar en la final de la Leagues Cup.

Inter Miami estará de visita el domingo para enfrentar a Seattle en la final. Los Sounders se impusieron más tarde como visitantes por 2-0 ante el Galaxy de Los Ángeles.

Messi regresó por segunda vez en dos semanas después de un contratiempo en su recuperación de una lesión en un muslo.

“No podemos describir a Messi. Se entrenó dos o tres días, jugó y marcó goles”, resaltó el argentino Javier Morales, entrenador asistente del Inter Miami, quien ocupó el banco en lugar de su compatriota Javier Mascherano, quien está suspendido. “No hay más que decir sobre él. Es un privilegio tenerlo”.

Marco Pašalić abrió el marcador por Orlando justo antes del descanso. El tanto fue convalidado tras una revisión del VAR que descartó una supuesta mano.

Messi empató a los 77 minutos, convirtiendo desde el punto de penalti después de que su compatriota argentino Tadeo Allende fue derribado en el área. Hubo más magia de Messi a los 88 cuando se combinó con el español Jordi Alba para poner a Miami por delante.

Luego, en una jugada muy similar a la del segundo gol de Messi, el venezolano Telasco Segovia le dio el balón al uruguayo Luis Suárez, quien se lo devolvió para que asegurara la victoria.

“Siempre estamos emocionados de ganar y ahora tenemos la oportunidad de llevarnos un trofeo”, dijo Morales.

En un encuentro que se esperaba intenso, hubo un total de nueve tarjetas amarillas y una roja, al defensor de Orlando City, David Brekalo.

“La (primera) tarjeta amarilla de Brekalo fue increíble. Ni siquiera toca al jugador (Rodrigo De Paul)”, dijo el entrenador colombiano de Orlando City, Óscar Pareja. “Esto afecta a un equipo y afecta a los jugadores hasta el punto de que el juego se vuelve muy difícil”.

Miami ganó el torneo de 2022.

Seattle se impuso con goles del argentino Pedro de la Vega a los 7 minutos y de Osaze de Rosario a los 57.

Los Sounders resistieron los últimos siete minutos en inferioridad numérica, tras la expulsión de Nouhou Tolo.