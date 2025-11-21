Miami. Lionel Messi y el Inter Miami jugarán su primer partido de la MLS en su nuevo estadio el 4 de abril, uno de los eventos más destacados del calendario de la liga, que se dio a conocer el jueves.

La temporada regular 2026 de la MLS comienza el 21 de febrero y finaliza el 7 de noviembre.

Será la última temporada con el formato de febrero a noviembre, ya que se planea una temporada reducida para 2027 y, posteriormente, el nuevo calendario de verano a primavera para la campaña 2027-28, con el fin de alinearse mejor con otras ligas internacionales.

El Inter Miami iniciará la temporada con cinco partidos consecutivos como visitante, lo que presumiblemente permitirá ultimar los detalles del Miami Freedom Park, el estadio del equipo, aún en construcción, cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. Todavía no se sabe si habrá partidos de pretemporada u otros encuentros en el estadio antes del 4 de abril.

El primer partido en casa del Inter Miami será contra el Austin FC. El partido comenzará en el nuevo estadio con capacidad para 25,000 espectadores.

Messi firmó una extensión de contrato por tres años en las últimas semanas para permanecer con el equipo hasta 2028, y la concreción de este acuerdo aseguró que, como el equipo esperaba desde hace tiempo, estaría presente en el inicio de su etapa en las nuevas instalaciones.

La inauguración del Miami Freedom Park dará inicio a un plan para la construcción de tres nuevos estadios de la MLS en un lapso de tres temporadas. El Etihad Park del New York City FC abrirá sus puertas en 2027 y el nuevo estadio del Chicago Fire FC en el centro de la ciudad está programado para inaugurarse en 2028.

Receso por la Copa Mundial

Habrá un receso de casi dos meses por la Copa Mundial de la FIFA, sin partidos programados entre el 25 de mayo y el 16 de julio.

Entre los últimos partidos antes del receso: una doble jornada transmitida por FOX el 24 de mayo, con el Inter Miami enfrentándose al Philadelphia Union, seguido del LAFC contra el Seattle Seahawks.

La temporada de la MLS se reanudará poco antes de la finalización de la Copa Mundial. La MLS tiene programados algunos partidos clásicos para el 16 y 17 de julio, antes del partido por el tercer puesto el 18 de julio y la final del Mundial el 19 de julio.

Acuerdo televisivo

Los 510 partidos de la temporada regular de la MLS de la próxima temporada estarán disponibles en Apple TV en más de 100 países y regiones, sin restricciones geográficas y, como novedad, sin necesidad de suscripción adicional. Algunos partidos de la MLS también se podrán ver en las cadenas de FOX en Estados Unidos, así como en TSN y RDS en Canadá.