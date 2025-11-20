Los Senadores de San Juan de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) despidieron este jueves al dirigente Robinson Cancel tras el lento comienzo de la novena, que ocupa el último puesto de la tabla con marca de 1-7.

La información fue confirmada por los vigentes subcampeones a través de declaraciones escritas, en las que también agradecieron el esfuerzo de Cancel.

Cancel será sustituido por Carlos Cardoza, quien fungía como coach de banca.

Carlos Cardoza es el nuevo dirigente de los Senadores. ( Suministrada )

“Estamos en un punto decisivo de la temporada y entendemos que este cambio es necesario para encaminar al equipo hacia la ruta ganadora. Confiamos plenamente en la capacidad, liderazgo y preparación de Carlos Cardoza para maximizar el potencial de este grupo”, expresó el gerente general de los Senadores, Joey Sola, en el comunicado.

Cardoza tomará las riendas del conjunto a partir de este jueves cuando los Senadores reciban la visita de los Leones de Ponce en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.