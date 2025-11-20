ESPN y las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) parecían encaminarse a una ruptura conflictiva después de que la cadena rescindiera su contrato de derechos en febrero.

Nueve meses después, parece ser lo mejor para ambas partes.

ESPN ha renegociado el acuerdo, que incluye los derechos de transmisión fuera del mercado local, mientras que NBC y Netflix transmitirán partidos como parte de un nuevo acuerdo de derechos de medios de tres años anunciado por la MLB el miércoles.

“Creo que es muy importante que logremos mantener la relación con ESPN. Han sido la base de nuestro programa de transmisiones durante mucho tiempo”, declaró el comisionado de béisbol, Rob Manfred.

NBC/Peacock se convertirá en la nueva casa de “Sunday Night Baseball” y la Serie de Comodines, mientras que Netflix transmitirá el Derby de Jonrones y dos partidos adicionales.

Los tres acuerdos promediarán casi $800 millones anuales. ESPN seguirá pagando 550 millones de dólares, mientras que el acuerdo con NBC asciende a 200 millones y el de Netflix a 50 millones.

Beneficios para ESPN

ESPN, que ha transmitido béisbol desde 1990, pierde los partidos de postemporada y el Derby de Jonrones, pero obtiene un beneficio aún mayor al convertirse en titular de los derechos de MLB.TV, que estará disponible en la aplicación de ESPN.

ESPN, sin embargo, adquiere los derechos sobre la venta de MLB.tv. ( Patrick Semansky )

ESPN también obtiene los derechos de transmisión local para los seis equipos cuyos partidos son producidos por la MLB: San Diego, Colorado, Arizona, Cleveland, Minnesota y Seattle.

Aunque ESPN ya no cuenta con “Sunday Night Baseball”, tendrá 30 partidos exclusivos, principalmente entre semana y durante los meses de verano.

“Estamos contentos de volver a tener programación entre semana”, dijo Manfred. “Esto representa la evolución de una relación. Las relaciones largas pasan por estas etapas, y esta evolución me parece significativa. Creo que está en consonancia con el enfoque de ESPN en la transmisión en directo a futuro”.

El béisbol es la segunda liga que ofrece su paquete digital fuera del mercado local en Estados Unidos a través de la plataforma de ESPN. La NHL trasladó su paquete a ESPN en 2021.

¡Bienvenido de nuevo, NBC!

NBC, que celebra su centenario el próximo año, tiene una larga historia con el béisbol, aunque no mucha en los últimos tiempos. La cadena transmitió partidos desde 1939 hasta 1989. Formó parte de la efímera Baseball Network junto con ABC en 1994 y 1995, y posteriormente emitió partidos de playoffs desde 1996 hasta 2000.

Su primer partido será el 26 de marzo, cuando los Dodgers de Los Ángeles, bicampeones defensores, reciban a los Diamondbacks de Arizona.

Los 25 partidos de los domingos por la noche se transmitirán principalmente por NBC, y el resto por la nueva NBC Sports Network. Todos se podrán ver en streaming a través de Peacock.

El primer partido de “Sunday Night Baseball” en NBC será el 12 de abril, y el siguiente en mayo, después de los playoffs de la NBA. La incorporación de los partidos de béisbol le brinda a NBC una programación deportiva continua los domingos por la noche. Ha transmitido partidos de la NFL los domingos por la noche desde 2006 y estrenará su programación de la NBA en febrero.

NBC también transmitirá un partido en horario estelar la noche del Día del Trabajo.

Los partidos de la tarde del domingo también regresan a Peacock, plataforma que los transmitió en 2022 y 2023. Estos partidos darán paso a un programa especial de análisis previo al partido del domingo por la noche.

NBC/Peacock también transmitirá el Juego de Futuras Estrellas de las Grandes Ligas el día anterior al Derby de Jonrones y la primera ronda del draft amateur el sábado previo al Juego de Estrellas.

Netflix y el béisbol

Los acuerdos de Netflix con el béisbol se alinean con su estrategia de apostar por los grandes eventos de un deporte importante. La plataforma transmitirá una doble jornada navideña de la NFL esta temporada por segundo año consecutivo. Además del Derby de Jonrones, Netflix transmitirá el primer partido de la temporada el 25 de marzo, cuando el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge, y los Yankees de Nueva York visiten a los Gigantes de San Francisco. También transmitirá el Derby de Jonrones y el partido del Campo de los Sueños en Dyersville, Iowa, el 13 de agosto, cuando Minnesota se enfrente a Filadelfia. Netflix transmitirá un evento especial de la MLB cada año.

No olvidemos los demás.

Las negociaciones de los demás acuerdos se complicaron debido a que la MLB también intentaba no perjudicar a otros dos titulares de derechos. La MLB recibe un promedio de 729 millones de dólares de Fox y 470 millones de dólares de Turner Sports al año, según contratos que vencen después de la temporada 2028.

Las noches de los sábados de Fox se han centrado principalmente en deportes en los últimos años, con una combinación de béisbol, fútbol americano universitario, baloncesto universitario y automovilismo.

Apple TV transmite “Friday Night Baseball” desde 2022.

Estos acuerdos también preparan a Manfred para futuras negociaciones. Le gustaría que la MLB adoptara un enfoque más nacional para la gestión de sus derechos, en lugar de que un gran porcentaje de sus partidos se transmitan por cadenas deportivas regionales.