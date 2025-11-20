Nueva York. MLB dice que cumplirá con la solicitud de un comité del Senado para obtener documentos que detallen investigaciones sobre apuestas.

Los senadores Ted Cruz y Maria Cantwell del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte enviaron una carta el lunes al comisionado de béisbol Rob Manfred solicitando información para el 5 de diciembre. La solicitud siguió a las acusaciones contra los lanzadores dominicanos de Cleveland Emmanuel Clase y Luis Ortiz, acusándolos de aceptar sobornos para manipular lanzamientos para apostadores. Ambos se han declarado no culpables.

“Vamos a responder de manera completa, cooperativa y a tiempo a la investigación del Senado”, señaló Manfred el miércoles durante una conferencia de prensa en una reunión de propietarios.

Dos días después de que se revelaran las acusaciones el nueve de noviembre, la MLB dijo que sus operadores de juegos autorizados limitarán las apuestas en lanzamientos individuales a 200 dólares y los excluirán de las combinadas.

“Creemos que los pasos que hemos tomado en términos de limitar el tamaño de estas apuestas de proposición y prohibir las combinadas son un cambio realmente significativo que debería reducir el incentivo para que alguien se involucre de manera inapropiada”, expresó Manfred.

Dijo que era demasiado pronto para decir si la MLB tomará una postura sobre los mercados de predicción, en los que se negocian contratos basados en eventos reales como los puntajes de los juegos.

“Estamos bien conscientes de los problemas, del marco regulatorio diferente, pero no estamos en una posición en la que quiera articular públicamente una posición al respecto”, comentó.

Manfred dijo que la investigación interna de la MLB sobre los lanzadores de Cleveland no tenía un cronograma. Ortiz fue puesto en licencia con goce de sueldo el tres de julio y Clase el 28 de julio. No están en camino de acumular salario adicional hasta el día de apertura el 25 de marzo.

“Creemos que deberíamos aprovechar la temporada baja para asegurarnos de que llevamos a cabo la investigación más exhaustiva y completa posible”, manifestó Manfred.

La MLB está ayudando a los jugadores que han recibido amenazas relacionadas con el juego tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2018 que legalizó las apuestas deportivas en la mayoría de los estados.

“Hemos tenido en marcha durante algún tiempo servicios que están disponibles para los jugadores que reciben amenazas de este tipo en términos de proporcionar apoyo a través de la aplicación de la ley”, dijo. “Lo tomamos como un problema muy serio y proporcionamos apoyo de manera continua”.

Negociación colectiva

Manfred evitó discutir las posiciones de la gerencia en la negociación colectiva para un contrato laboral que reemplace el acuerdo que expira en diciembre de 2026 y si la MLB tiene la intención de presionar por un sistema de tope salarial.

“Tenemos un segmento significativo de nuestros fanáticos que han sido vocales sobre el tema del equilibrio competitivo y, en general, tratamos de prestar atención a nuestros fanáticos, por lo que es un tema de conversación”, fue lo máximo que dijo.

Se espera que la MLB cierre a los jugadores el 2 de diciembre de 2026, para intentar llegar a un acuerdo sin acortar la temporada 2027.

“Mi objetivo es lograr que este próximo se haga manteniendo ese récord intacto”, dijo Manfred, quien se unió al personal de la MLB en 1998. “Hay mucho trabajo por hacer entre ahora y entonces, pero ese es mi objetivo”.

Cambios en el receso del Juego de Estrellas

El draft se adelantará un día al sábado antes del Juego de Estrellas y el Juego de Futuras Estrellas se trasladará al domingo y será seguido por un nuevo evento con exjugadores y celebridades. NBC televisará la primera hora del draft y el resto de la ronda en Peacock y MLB Network. NBC también televisará el Juego de Futuras Estrellas.

Regreso a Iowa

El Juego del Field of Dreams se reanudará el 13 de agosto con Minnesota jugando contra Filadelfia en Dyersville, Iowa, que Netflix transmitirá. El Campo de los Sueños, sitio de la película de 1989, albergó a los Yankees y los Medias Blancas en 2021, y a los Cachorros y los Rojos el año siguiente antes de cerrar por renovaciones. Los Saints de St. Paul de Triple-A se enfrentarán a los Cubs de Iowa en el mismo sitio el 11 de agosto.

Manfred dijo que la MLB planea jugar en Iowa regularmente, pero quizás no anualmente.

Milwaukee jugará contra Atlanta en el Clásico de la Pequeña Liga en Williamsport, Pensilvania, el 23 de agosto.

Pitch.com

La MLB firmó un acuerdo de seis años hasta 2031 con Pitch.com, el dispositivo electrónico para que los receptores señalen lanzamientos que el deporte ha utilizado desde 2022.

“Ha sido importante tanto en términos de avanzar el juego como de disuadir el robo de señales”, dijo Manfred.

Rays y Tropicana Field

Tampa Bay sigue en camino de regresar al Tropicana Field en St. Petersburg, Florida, para su apertura en casa contra los Cachorros de Chicago el 6 de abril después de un año de juegos en casa en Steinbrenner Field en Tampa, el campo de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York. Los Rays fueron obligados a abandonar su estadio por daños causados por el huracán Milton.

“Creo que solo les quedan dos paneles, creo, y esperan que el techo esté seco la primera semana de diciembre, lo cual es un hito realmente importante para nosotros”, dijo. “Habrá nuevo césped y acolchado, nuevo piso en todo, renovaciones de las suites, las áreas de asientos. Todas las pruebas de calidad del aire han salido bien”.

¿Premio de la paz?

La MLB no tiene la intención de seguir el ejemplo de la FIFA y emitir su propio premio de la paz.

“No hay planes en ese sentido”, dijo Manfred.