Los Plataneros de Corozal barrieron el miércoles en tres parciales a los Gigantes de Carolina en la cancha Juan C. Berríos, para sumar tres puntos y ascender al segundo lugar de la Liga de Voleibol Superior Masculino.

Corozal mejoró su marca a 7-3 y llegó a 21 puntos, superando a los Patriotas de Lares (7-3, 20 puntos) y colocándose detrás de los bicampeones Caribes de San Sebastián (9-1, 24 puntos), líderes del torneo.

Jalen Penrose y Spencer Olivier comandaron la ofensiva de los Plataneros con 21 y 14 puntos, respectivamente. Corozal dominó en ataques (48-42), bloqueos (6-2) y defensas (33-30), mientras Carolina destacó en pases (42-41) y asistencias (20-15). Ninguno consiguió servicios directos.

Los parciales fueron 25-22, 25-23 y 25-17. Carolina cayó a 4-6 y permanece en el quinto lugar con 13 puntos. Cameron Milligan sumó 15 puntos en el revés.