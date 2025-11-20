Nueva York. Los Mets de Nueva York completaron el resto de su cuerpo técnico el miércoles, incluyendo la contratación de Troy Snitker como entrenador de bateo y Justin Willard como entrenador de lanzadores. El equipo además le renovó contrato al boricua José “Cheo” Rosado como coach del bullpen.

Snitker, hijo del exmánager de los Braves de Atlanta, Brian Snitker, pasó las últimas siete temporadas como entrenador de bateo de los Astros de Houston antes de que el club decidiera en octubre no renovar su contrato.

Willard llega a Nueva York desde Boston, donde había servido como director de lanzadores desde noviembre de 2023.

Snitker y Willard se unen a un cuerpo técnico que ha experimentado una gran renovación bajo el mando del mánager venezolano Carlos Mendoza, después de que los Mets no lograran llegar a la postemporada a pesar de la incorporación del superestrella jardinero derecho dominicano Juan Soto, quien terminó tercero en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

El club había anunciado previamente la contratación de Kai Correa como entrenador de banca y la promoción de Jeff Albert a director de bateo de las Grandes Ligas.

Dan McKinney servirá como entrenador asistente de lanzadores. El dominicano Gilbert Gomez será el entrenador de primera base y trabajará con los jardineros. Tim Leiper será el entrenador de tercera y trabajará con los jugadores del cuadro. J.P. Arencibia, quien pasó las últimas tres temporadas como entrenador de banca y entrenador asistente de bateo para Triple-A Syracuse, trabajará con los receptores.

Rosado regresará como entrenador del bullpen de Nueva York. Rafael Fernández fue promovido a entrenador asistente de bateo y Danny Barnes será el entrenador de aseguramiento de calidad.