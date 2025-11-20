La Selección Nacional masculina Sub-17 enfrentará este jueves a los locales en busca del liderato del Grupo A y un pase directo a las semifinales del Campeonato Continental Norceca de dicha categoría, que se celebra en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Previo al choque a las 10:00 p.m. (hora de la isla), Puerto Rico ocupa el primer puesto de la fase de grupos con marca de 2-0. Mientras, Nicaragua ostenta el cuarto puesto tras no aun no conocer la victoria con foja de 0-2.

Las semifinales se llevarán a cabo este sábado.

Los boricuas derrotaron el miércoles a Barbados (1-1) en tres parciales para mantener su invicto en el torneo. Los parciales del triunfo fueron 25-18, 25-17 y 25-16.

“Se siente muy bien conseguir un triunfo ante un buen rival como Barbados. Queríamos ganar para avanzar en nuestro grupo y poder lograr el primer lugar. Lo más destacado de hoy fue que todo el equipo jugó, todos contribuimos a la victoria y creo que vamos a seguir mejorando, esto apenas comienza”, expresó en declaraciones escritas el capitán de Puerto Rico, Héctor Lavergne, tras la segunda victoria.

Los campeones defensores, que superaron a Costa Rica en cuatro sets en su debut el martes, mostraron mayor solidez en su segunda presentación, destacando por su servicio -nueve puntos directos- y un ataque que marcó la diferencia.

En ataque, Puerto Rico dominó a Barbados 37-12 y en servicio 9-1, aunque los rivales fueron superior en bloqueo 6-3. Los boricuas cometieron 32 errores no forzados, mientras que Barbados sumó 26 puntos por fallos de sus oponentes.

Fabian Rivera lideró la ofensiva con 12 puntos, en una jornada donde la mayoría de los jugadores puertorriqueños participaron activamente en el ataque. Por Barbados, Joshua Ashby fue el mejor anotador con siete tantos.

“Siempre es bueno conseguir una victoria, más cuando nos sirve para tener confianza para seguir en el torneo. Pensamos que el partido sería un poco más flojo, pero el rival nos exigió, y estuvimos ahí batallando. Nuestro servicio fue muy bueno, pero debemos mejorar en otros detalles, aunque en general fue bastante organizado”, comentó, de otro lado, el entrenador Hernán Torres.

A las 8:00 p.m., Costa Rica (1-1) se medirá ante Barbados en la batalla por las posiciones.