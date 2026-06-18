Dallas. La familia del astro Lionel Messi reveló este jueves que su padre Jorge se encuentra bajo tratamiento médico por una enfermedad que no dio a conocer y pidió a los medios de comunicación “responsabilidad” en medio de rumores sobre su estado de salud mientras su hijo disputa la Copa del Mundo.

“Jorge atraviesa una situación de salud”, confirmó la familia Messi en un comunicado.

La nota oficial no especifica qué enfermedad padece Jorge Messi, de 68 años.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, agregó.

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El astro había revelado luego del triunfo de Argentina 3-0 ante Argelia en el debut del Mundial que estaba atravesando un duro momento personal, pero no dio detalles.

El comunicado, distribuido por la oficina de prensa de Messi, se dio a conocer el mismo día que en Argentina circularon versiones sobre el fallecimiento de Jorge Messi.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”, solicitó la familia. “La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

Añadió que cualquier novedad será comunicada por la propia familia.