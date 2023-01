Hay alguien que Gerard Piqué trae entre ceja y ceja, es una papaazzi español que ha dado muchos detalles de su infidelidad a Shakira y de su nuevo romance con la joven Clara Chía, la información de este paparazzi llamado Jordi Martin ha sido retomada por muchos medios que han contado la historia de desamor de la pareja; sin embargo, al exfutbolista no le hace ninguna gracia que Jordi le siga dando cobertura a su vida.

A través de videos y fotos, Martin ha contado detalles no sólo de la relación de Piqué con Clara, sino de una nueva supuesta infidelidad de Gerad con una joven abogada.

Hace unos días, cuando Gerad compartió en Instagram la primera foto oficial cono Clara Chía, Jordi comentó la instantánea pidiéndole algo muy especial: que lo invitara a la boda.

Deja las drogas. La cocaína es muy jodida. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 27, 2023

Dicha comentario fue tomado por algunos como una provocación, mientras que otros lo tomaron con humor y felicitaron a Jordi porque “gracias a él” el mundo conocía de qué “calaña es Piqué”.

Piqué explota contra Jordi Martin

El paparazzi Jordi Martin ha dicho que es amigo de Shakira, así que él le ha contado todo lo que ha descubierto persiguiendo a su ex, como cuando en diciembre Gerard y Clara no sólo celebraron las fiestas decembrina con los asistentes de la empresa Kosmos, sino que también habrían festejado su primer aniversario, según dijo Jordi.

En sus redes, Martin exhibió cómo Piqué está muy interesado en sus publicaciones, y de burla lo llamó “mi mejor amigo”, obteniendo como respuesta de Piqué un mensaje de ataque: “Deja las drogas, la cacaína es muy jodida”.

Este encontronazo público provocó que los cibernautas tomaran partido: algunos defendían a Jordi Martin y Shakira, mientras que otros a Piqué y a Clara Chía.

“Una canción más y empezará a responder a los fans de Shakira”. “No soportaste claramente”. “Otra observación: finge que no te importa nada pero responde a este tuit demostrando que estás pendiente a Jordi. No eres bueno haciendo el papel de indiferente”. “Espero que Jordi Martin no caiga en el juego ,este tipo no es buena persona ,con sus acciones lo demuestra, qué bueno que ayudó a Shakira a quitárselo de encima”, se lee entre los muchos comentarios; los memes al respecto no podían faltar.