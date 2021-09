Barbados será el primera rival de Puerto Rico en las clasificatorias Sub-20 masculinas de CONCACAF 2021, que se llevarán a cabo del 5 al 14 de noviembre de 2021 en República Dominicana, informó la Federación Puertorriqueña de Fútbol en un comunicado.

El evento otorgará a los semifinalistas el boleto a la Copa Mundial Masculina Sub-20 de la FIFA Indonesia 2023, y a los finalistas le ponchará clasificaciones para los Juegos Olímpicos de Verano París 2024.

Para las clasificatorias, Puerto Rico jugará en el Grupo C contra Barbados (6 de noviembre), San Vicente & Las Granadinas (8 de noviembre), Monserrate (10 de noviembre), y Bermudas (14 de noviembre).

PUBLICIDAD

Otros tres grupos de cinco equipos cada uno jugarán en el clasificatorio.

Puerto Rico clasificaría al Mundial Sub 20 si gana su Grupo C, al igual que los otros líderes de grupo.

🆕🆕🆕



¡Les presentamos el nuevo uniforme del @HuracanAzulPR 🇵🇷!



🛍️ Adquiérelo ya en nuestra nueva tienda en línea, https://t.co/vFtEK7zvJU. pic.twitter.com/0eUk46gBoI — Federación Puertorriqueña de Fútbol ⚽️🇵🇷 (@FPFPuertoRico) September 20, 2021

Todos los partidos de la Selección Nacional Masculina Sub-20 tendrán como cancha el Estadio Olímpico Félix Sánchez en la capital dominicana.

Para tan importante evento, Puerto Rico iniciará los entrenamientos el mes entrante en la Isla y jugará dos partidos amistosos internacionales con República Dominicana. Los encuentros de fogueo serán el domingo, 10 de octubre a las 5:00 p.m. y el miércoles, 13 de octubre a las 7:00 p.m, ambos en el estadio José Antonio Figueroa Freyre de Mayagüez.

El director técnico convocó a 24 jugadores para los entrenamientos.

Los jugadores son: (porteros) Sebastián Cutler (Charlotte Independence / USL Championship), Ahiezer Reyes (Xuventude Oroso/ España); (Defensas) Giancarlo Pardo (Houston Dynamo Youth Soccer Club), Parker O’Ferral (North Carolina FC Academy), Colby Quiñones (New England Revolution/ USL League One),Diego Rossi (New York City FC MLS Academy),Cristian Jacob Maruccio (Houston Dynamo Youth Soccer Club); (Mediocampistas) Danny Cortés (Club América U18 / México), Thomas Rodríguez (Players Development Academy), Andre Cutler (Marist University / NCAA D1), Ian Silva (Orlando City MLS Academy), Hansy Velázquez (Radford University / NCAA D1) Fabián Menéndez (Carolina Elite Soccer Academy), Alejandro Rodríguez (IMG Academy); (Delanteros) Jeremy de León (International Development Academy / España), Leandro Antonetti (CD Lugo / España), Edwin Meléndez (Montclair State University / NCAA D3), Sahyd Nevado (Orlando City MLS Academy), Wilfredo Rivera (Orlando City / MLS), Jan Mateo (Oriente Petrolero / Bolivia), Brian Flores (New York City FC MLS Academy), Jensen Liquet (Nomads Soccer Club & Academy), Ian Rodríguez (Georgia Southwestern / NCAA D2), Lorenzo Báez (SYS Springfield / MLS NEXT), Daniel Cruz, Jr. (Total Football Academy).