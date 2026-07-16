Londres. El gobierno británico instó este jueves a la FIFA a investigar a la selección de Argentina después de que varios jugadores posaron con una pancarta en la que se reivindicaba la soberanía sobre las disputadas Islas Malvinas.

Argentina venció a Inglaterra 2-1 en la segunda semifinal del Mundial disputada el miércoles en Atlanta.

Durante las celebraciones posteriores al partido, futbolistas argentinos sostuvieron una pancarta entregada por aficionados en las gradas que decía “Las Malvinas son argentinas”.

Argentina se refiere a las Islas Falkland como Islas Malvinas. Fueron invadidas en 1982 por orden de la entonces dictadura militar argentina, lo que provocó una guerra de 10 semanas que ganó Reino Unido.

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El secretario de Negocios de Reino Unido, Peter Kyle, manifestó que el comportamiento de los jugadores fue “totalmente inapropiado. Espero que la FIFA lleve a cabo su investigación a fondo”.

11 Fotos Lionel Messi y la Albiceleste clasificaron a la final del Mundial con otra inolvidable victoria definida en los minutos finales.

El ente rector del fútbol mundial puede procesar a los jugadores de Argentina y a la federación de fútbol porque su código disciplinario prohíbe cualquier “mensaje que no sea apropiado para un evento deportivo” en los estadios, incluidos los de “naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva”.

Las multas de la FIFA por mensajes políticos oscilan entre los $5,000 y los $20,000.

La FIFA fue contactada el jueves para realizar comentarios sobre el tema.

Un caso disciplinario de la FIFA bajo el liderazgo anterior sancionó a un jugador de Corea del Sur con dos partidos de clasificación para el Mundial de 2014 porque mostró una pancarta similar sobre una reclamación territorial contra Japón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Park Jong-woo tomó una pancarta de un aficionado con el lema “Dokdo es nuestro territorio” después de que Corea del Sur venciera a Japón en el partido por la medalla de bronce masculino.

El miércoles, se le preguntó al jugador argentino Lisandro Martínez si la pancarta podría haber despertado emociones profundas y lágrimas en veteranos del conflicto de Malvinas.

“No podíamos fallarle al pueblo argentino”, respondió Martínez, que lleva cuatro años jugando en Inglaterra con el Manchester United.

Rivalidad futbolística Argentina-Inglaterra

La rivalidad deportiva entre ambos países se ve intensificada por las tensiones políticas sobre el archipiélago del Atlántico Sur. Es un territorio británico de ultramar con una población de alrededor de 3,500 personas, ubicado a unos 13,000 kilómetros (kms) del Reino Unido y a 480 kms de Argentina.

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Argentina sostiene que las islas le fueron arrebatadas ilegalmente en 1833. Reino Unido, que afirma que su reclamación territorial se remonta a 1765, envió un buque de guerra a las islas en 1833 para expulsar a las fuerzas argentinas que habían intentado establecer soberanía sobre el territorio.

La guerra de 1982 se cobró la vida de 649 soldados argentinos, 255 miembros del personal de servicio británico y tres isleños.

Ese conflicto terminó durante el Mundial de 1982 en España, donde Argentina, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte también compitieron. Las cadenas de televisión británicas declinaron transmitir el primer partido de Argentina en el torneo, cuando el campeón defensor perdió ante Bélgica.

“Lamentablemente es una parte triste, triste de nuestra historia (...) Para todos los que estuvieron en ese episodio de, te repito, de nuestra historia. Y duele. Sabíamos que también jugábamos por ellos”, dijo el futbolista argentino Leandro Paredes en Atlanta acerca de la pancarta.

Política en el fútbol

Kyle declaró a la BBC que “la política debe estar separada del fútbol”.

“De hecho, el Mundial tiene como uno de sus principios centrales que la política está separada del fútbol”, dijo. “Eso ahora es un asunto para la FIFA”.

La neutralidad política estatutaria de la FIFA ha sido cuestionada en este Mundial después de que su presidente, Gianni Infantino, y el proceso disciplinario —que ahora podría implicar a Argentina— parecieran ceder a la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun jugara contra Bélgica en los octavos de final.

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Balogun recibió una tarjeta roja en la ronda anterior y, según las normas, debía ser suspendido para el siguiente partido de su equipo. La FIFA aplazó esa suspensión por un año, provocando una controversia sin precedentes en la historia moderna de los mundiales. Bélgica eliminó a Estados Unidos tras golearlo 4-1.

Se espera que Infantino se siente con Trump y el presidente de Argentina, Javier Milei, ambos aliados políticos, en la final del torneo que se disputa el domingo. Argentina se medirá a España en East Rutherford, Nueva Jersey.

Casos anteriores

Los jugadores de Argentina mostraron el mismo lema “Las Malvinas son argentinas” en un partido de preparación disputado en junio de 2014 en Buenos Aires, días antes del inicio del Mundial de Brasil.

El fallo del panel disciplinario de la FIFA en ese caso se publicó después de la finalización de esa Copa del Mundo y multó a la federación argentina con $37,000.

En el caso de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el fallo de la FIFA dijo que la conducta del jugador de Corea del Sur “no puede ser tolerada”.

En el Mundial de 2022, la FIFA multó a la federación de Serbia con $24,800 por colgar una pancarta política sobre el vecino estado independiente Kosovo en el vestuario antes de jugar contra Brasil.

Mostraba un mapa de Serbia que incluía el territorio de Kosovo, que es independiente desde 2008, y el lema “No rendirse”.