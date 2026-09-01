El Manchester City está cerca de cerrar un acuerdo en el día límite de traspasos por el mediocampista de Chelsea Enzo Fernández por lo que sería un récord británico compartido de $169 millones.

El City llegó a un acuerdo con el Chelsea por la cifra de traspaso, despejando el camino para que el internacional argentino Fernández complete su traspaso al Etihad Stadium antes de que se cierre la ventana, según le confirmó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado públicamente.

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Fernández se convertiría en el último fichaje de alto valor como parte de la reconstrucción del mediocampo del City, que incluye las llegadas de Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi.

La cifra es la misma que el Liverpool pagó por Alexander Isak el año pasado.

Los clubes afrontan este martes el día límite de traspasos en las principales ligas de Europa e intentan cerrar acuerdos de última hora antes de que se cierre el mercado, con el delantero estadounidense Folarin Balogun perfilándose como uno de los grandes protagonistas en lo que se espera sea una jornada frenética.

Balogun, por su parte, está cerca de fichar con el Everton procedente del Mónaco de la liga francesa, según reportes.

La espectacular ola de gasto del City prosigió con Iliman Ndiaye, extremo de Everton, cerca de incorporarse por una cifra de $81 millones.

Jack Grealish vuelve a estar en la rampa de salida del City y se espera que regrese al Everton para otra cesión por una temporada.

Todo apunta a que será un mercado récord para la Liga Premier, con $3.800 millones gastados hasta ahora. El mayor gasto en una sola ventana fue de $4.250 millones en 2025.

También es el día límite en España, Italia, Alemania y Francia.

Liga Premier

Ha sido un verano de grandes cambios para el Aston Villa, con la salida de varias figuras y una avalancha de incorporaciones.

Y la actividad continuó con el fichaje en el día límite de Ibrahim Mbaye, procedente del Paris Saint-Germain.

El extremo, dos veces campeón de la Liga de Campeones, se suma a un ataque del Villa renovado, que también ha incorporado a Nicolas Jackson y Alejandro Garnacho.

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El Villa, que se clasificó para la Liga de Campeones la temporada pasada, ha perdido sus dos primeros partidos de liga en esta campaña.

Se espera que la adquisición de Ndiaye por el City ponga fin a su intento de fichar a Cody Gakpo de Liverpool.

España

Gabriel Jesús completó un traspaso de Arsenal a Barcelona con un contrato de tres años.

El delantero brasileño pasó un periodo marcado por lesiones en el Arsenal, pero formó parte del equipo campeón de la temporada pasada.

Es el último delantero en salir del Emirates Stadium durante esta ventana, tras el traspaso de Leandro Trossard a Besiktas, mientras que también se espera que Gabriel Martinelli y Ethan Nwaneri se marchen.

Italia

Según reportes, el delantero de Newcastle Nick Woltemade está listo para unirse a la Juventus en calidad de préstamo tras una temporada en la Premier League.

Alemania

Tres años después de que dejó al Bayer Leverkusen para fichar por el Aston Villa, Moussa Diaby está de vuelta con un contrato de cinco años. Leverkusen lo ficha desde Al-Ittihad, donde ganó el título saudí junto con Karim Benzema en 2024-25.

El extremo francés de 27 años se marcha por una cifra reportada de 27 millones de euros (31 millones de dólares) en el mayor fichaje del día límite en Alemania hasta ahora. Leverkusen dijo que Diaby volverá a llevar el dorsal 19.

El delantero español Marc Guiu dejó al Chelsea para fichar por Leipzig.

El centrodelantero de 20 años formó parte del equipo de Chelsea que ganó la Conference League y el Mundial de Clubes hace un año, pero nunca se consolidó como habitual en Chelsea ni marcó un gol en la Premier.

Guiu llega a Leipzig con un contrato de cinco años por una cifra reportada de hasta 17 millones de euros (19,7 millones de dólares).

Francia

Lille fichó a Maurits Kjaergaard como reemplazo del muy valorado mediocampista adolescente Ayyoub Bouaddi, que se ha marchado al Manchester City.

El danés de 23 años llegó procedente del RB Salzburg con un contrato de cinco años, dijo el club de la Ligue 1. Un mediocampista versátil de área a área, Kjaergaard aporta sólida experiencia, tras haber participado ya en cinco campañas europeas.