La final de la Copa Mundial contará con un espectáculo estelar en el descanso, encabezado por Madonna, Shakira y la boy-band BTS.

La FIFA ha anunciado que, por primera vez, la final del 19 de julio en el estadio Metlife de Nueva Jersey incluirá un concierto al estilo de la Super Bowl.

El organismo rector dijo que el espectáculo apoyaría el Fondo Educativo Ciudadano Global de la FIFA, que está recaudando 100 millones de dólares para ayudar a los niños a acceder a la educación y al fútbol.

PUBLICIDAD

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que reunirá “música y fútbol en el mayor escenario del deporte por una causa muy especial”.

“Todos los niños deberían tener la oportunidad de soñar, y juntos podemos ayudar a que eso sea posible”, publicó en Instagram.

La exposición estará comisariada por Chris Martin, de Coldplay.

La Super Bowl es famosa por su espectáculo del descanso, que atrae a las mayores estrellas del mundo para actuaciones espectaculares. Este año actuó el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Entre los anteriores cabezas de cartel figuran Michael Jackson, Paul McCartney, los Rolling Stones, Madonna, Prince, Bruce Springsteen y Rhianna.

Pero los espectáculos en el descanso no son tan habituales en el fútbol, con eventos como la final de la Liga de Campeones, en la que se ofrece un concierto antes del partido. Este año, los Killers encabezarán el partido más importante del fútbol europeo entre el París Saint-Germain y el Arsenal en Budapest.

La FIFA describe su espectáculo del descanso como “un momento singular en la intersección del deporte, la cultura y el propósito, retransmitido en directo en todo el mundo”.

La Copa del Mundo de este año está organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, y se prolongará durante los meses de junio y julio.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.