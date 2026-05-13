El sexto y probablemente último Mundial de Cristiano Ronaldo será el primero del astro portugués desde que dejó Europa para jugar en Arabia Saudí.

Ese sorprendente fichaje a finales de 2022 sacudió a muchos en el mundo del fútbol y suscitó dudas generalizadas sobre si su nivel se vería afectado por competir en un entorno de menor categoría.

Pero Cristiano, que cumplió 41 años en febrero, ha descartado cualquier noción de un declive de cara al Mundial el próximo mes. Para respaldar su argumento, los goles no se agotan tanto con Al Nassr como con Portugal.

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Roberto Martínez, el español que dirige a la selección lusa afirmó que Cristiano tiene tanta ambición como siempre y no ve señales de que el delantero haya aflojado un ápice tras mudarse a Arabia Saudí.

“Él sigue rindiendo, sigue mostrando su valor y sigue demostrando que es importante para la selección”, expresó Martínez. “Tener esa hambre cuando lo has ganado todo en el fútbol es bastante notable. Y eso sin perder de vista que, para estar en la selección, necesitas ser alguien que pueda ayudar al equipo ahora y no por lo que hiciste en el pasado”.

Cristiano y Lionel Messi, su rival de toda la vida, están a punto de alcanzar el hito de jugar seis Copas del Mundo. Cristiano es el líder histórico en partidos (226) y goles (143) con una selección masculina. También es el único hombre que ha marcado en cinco mundiales.

“Aunque es el capitán, aunque probablemente ha logrado lo que ningún otro jugador del fútbol mundial ha logrado, que es la cantidad de partidos con la selección, más de 225 apariciones, solo ese número ya hace único lo que aporta, pero creo que tiene las mismas exigencias que cualquier otro jugador de la selección”, manifestó Martínez.

Cristiano se marchó a Arabia Saudí a mitad de la temporada 2022-23 tras su más reciente etapa en el Manchester United, rechazando otras ofertas para aceptar un salario, según se informó, de $200 millones al año y “dar una visión diferente de este país y del fútbol”. Dijo entonces que su trabajo en Europa estaba hecho y que buscaba un “nuevo desafío”.

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Las críticas empezaron a llover de inmediato. Muchos aficionados y comentaristas le recriminaron que se había dejado seducir por el dinero saudí en lugar de continuar su carrera en el fútbol de élite. Algunos afirmaron que, en la práctica, se estaba retirando del fútbol competitivo.

Cristiano, sin embargo, ha elogiado constantemente la liga saudí, al afirmar que supera en nivel a los torneos de Francia y su país natal. Sostuvo que quienes lo critican deberían ir allí e intentar competir con temperaturas de hasta 104 grados Fahrenheit y seguir rindiendo como él lo ha hecho.

“No necesito hablar porque pueden decir lo que quieran, pero los números no mienten”, dijo en una entrevista con Piers Morgan el año pasado. “Nunca han estado aquí, nunca han jugado aquí... Para mí es (más fácil) marcar en España que marcar en la liga saudí”.

La salida de Cristiano de Europa no pareció afectar sus actuaciones en el plano internacional con Portugal. Desde entonces ha seguido jugando a un alto nivel, con 25 goles en sus últimos 30 partidos con la selección.

No marcó en cinco partidos de la Eurocopa 2024, en la que Portugal alcanzó los cuartos de final. En 2025, cerca de dos años y medio después de empezar a jugar en Arabia Saudí, Cristiano ayudó a Portugal a ganar el título de la Liga de Naciones, y uno de sus ocho goles en el torneo fue en la final contra España.

Ha mantenido una condición física de primer nivel pese a haber cumplido 41 años. Se vio limitado por una lesión de isquiotibiales sufrida a finales de febrero, pero se recuperó rápidamente. Marcó su gol número 100 en la Pro League saudí el 7 de mayo, en su partido liguero número 105 con Al Nassr, que tiene opciones de ganar su primer título de liga desde 2019.

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“Todos los esfuerzos que hace (Cristiano) y lo que hace en el campo, que lo ha vivido más que todos nosotros juntos, lo que pone cada día y en cada partido, es único”, declaró João Félix, compañero de Ronaldo tanto en Al Nassr como en Portugal, a la Pro League a principios de este año. “Y verlo, con 40 años, haciendo lo que hace, solo nos da más motivación”.

Cristiano anotó 14 goles en 16 partidos en su temporada de debut en Arabia Saudí en 2022-23. En su primera temporada completa, marcó 35 goles en 31 encuentros, estableciendo un nuevo récord goleador en la liga. Al Nassr ganó su primera Copa de Campeones de Clubes Árabes en 2023 gracias a un doblete de Cristiano en la final.

En la temporada 2024-25, Cristiano marcó 25 goles en 30 partidos, y hasta ahora en esta temporada ha encontrado la red 26 veces en 29 apariciones. Fue el máximo goleador de la liga en cada una de sus dos primeras temporadas completas, y ahora está a cinco goles de Ivan Toney, de Al Ahli.

Ha dicho que este será definitivamente su último intento de alzar la Copa del Mundo, pero sigue sin estar claro durante cuánto tiempo continuará jugando.

Su entrenador con Portugal sabe que es mejor no hacer conjeturas.

“Me resulta difícil decirlo, porque obviamente aprendí muy rápido a no predecir el futuro con Cristiano, simplemente porque tiene esa mentalidad de élite de ser lo mejor que puede ser hoy”, señaló Martínez. “Y pienso que, si se lo preguntas, te dirá lo mismo. No hace planes”.