Incapaz de lucir lo mejor de sus talentos individuales ante un conjunto muy ordenado atrás, Colombia libró un duelo áspero y muy parejo. Los equipos no sólo igualaron en cero durante el tiempo regular y la prórroga, sino que cada uno erró un penal de forma infame en la tanda.

Luego, hubo un ganador en la “Batalla de los Vargas”. Y el sueño cafetero quedó destrozado.

Rubén Vargas venció a Camilo Vargas en el tiro definitivo, luego que el guardavalla suizo Gregor Kobel había atajado con un lance espectacular el tiro de Cucho Hernández, y Suiza eliminó el martes a Colombia para situarse en los cuartos de final de la Copa del Mundo, por primera vez en 72 años.

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¡GOL DE SUIZA! ¡ESTARÁN EN LOS CUARTOS DE FINAL! ¡ADIÓS COLOMBIA! 🚨🇨🇭



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“Un día triste, creo que este equipo, esta selección, este país estaba para mejores cosas… Simplemente darle gracias a todo el país a toda la gente que llenó los estadios donde jugamos y esperemos que éste sea un punto de inflexión grande, porque lo que se vio de este país, esta selección, este mundial hay que mirarlo desde el lado positivo”, expresó el atacante colombiano Luis Suárez.

La serie desde los 12 pasos se hizo necesaria luego de que ambos equipos fueron incapaces de anotar en el tiempo regular y el alargue de su partido de octavos de final.

“El partido sabíamos que iba a ser bastante cerrado, muy táctico, muy parejo, de todas maneras creo que merecimos un poco más en los 90, (minutos) por las intenciones que tuvimos, los remates”, consideró el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, en la conferencia de prensa. Sabíamos que iba a ser un partido así”.

Los helvéticos se enfrentarán a la campeona defensora Argentina el sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

“Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón, es una oportunidad singular. No obstante, nos hemos dado cuenta de que Argentina no es invencible”, advirtió el técnico suizo Murat Yakin. “Nos hemos esforzado mucho y ahora se nos presenta la oportunidad, Va a ser un partido interesante desde el punto de vista táctico y por supuesto que trataremos de vencer al campeón en curso, será increíble”.

Argentina remontó con dramatismo a tope para derrotar a Egipto por 3-2 a primera hora. Y el duelo vespertino en Vancouver deparó todavía más suspenso en una jornada tensa que arrojó resultados mixtos para los equipos sudamericanos.

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“Estoy muy emocionado y creo que necesito unas horas o tal vez un día complete para procesar todo lo ocurrido y ya mañana nos prepararemos para enfrentar a Argentina”, compartió Yakin.

Suiza no había alcanzado los cuartos de final de una Copa del Mundo desde que fue sede del torneo en 1954. Y el martes, se sobrepuso a jugar con un equipo mermado sin su joven figura, el centrocampista Johan Manzambi, quien se lesionó durante el entrenamiento del lunes.

“El hecho de que Manzambi no pudiera jugar fue muy doloroso pero todos los demás miembros del equipo pudieron”, dijo Yakin. “El equipo funciona muy bien y todos cumplen con su papel, y el sueño se hizo realidad, ahora somos parte de los mejores equipos del mundo”.

Colombia avanzó a los cuartos de final del Mundial de 2014, pero cayó ante el anfitrión, Brasil, en un duelo recordado particularmente por la patada de Camilo Zúñiga que le fracturó una vértebra a Neymar. Ahora, no pudo igualar su mejor papel de la historia, protagonizado por su astro James Rodríguez, quien tuvo así una despedida amarga de los mundiales.

Al igual que Manzambi, Rubén Vargas abandonó antes de tiempo la práctica del lunes, pero estuvo disponible como suplente y entró al campo en el tiempo de descuento, al final del tiempo reglamentario.

Un penalti ejecutado en la tanda por el defensa colombiano Davinson Sánchez dio en el travesaño. Manuel Akanji infundió algo de esperanza a los Cafeteros, al mandar el balón a las nubes ante Camilo Vargas.

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Pero Kobel detuvo el tiro de Hernández, dando así la ventaja a Suiza en la tanda de penaltis.

Rubén Vargas, quien ha marcado dos goles en el Mundial, puso fin a la historia, para dar el triunfo a Suiza, el país natal del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se encontraba entre los asistentes al BC Place, donde el público que llenaba el estadio lo pintó del amarillo de Colombia.

El conjunto colombiano no logró clasificarse para el último Mundial de 2022. Con un plantel encabezado por Luis Díaz, Suárez y el veterano James, aspiraba a llegar más lejos en el Mundial norteamiericano. Los colombianos se ilusionaron en este mundial con victorias sobre Uzbekistán y Congo, además de un empate sin goles en la primera fase. En la nueva ronda de dieciseisavos de final, Colombia eliminó a Ghana.

Pero naufragó tras un encuentro muy disputado entre dos equipos con estilos contrastantes: Suiza, con un enfoque más organizado, y Colombia, con una estrategia más ofensiva.

Los suizos tuvieron una ligera ventaja en la posesión del balón, pero ambos equipos realizaron apenas dos disparos a puerta.

“A medida que se fue alargando el juego, los equipos fueron perdiendo energía y terminó en el empate final que derivó en los penales”, indicó el argentino Lorenzo. ”Pero no tengo nada que reprochar a ninguno de mis jugadores".

En la tanda, convirtieron por Suiza Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Vargas. Erró Akanji.

Por Colombia, atinaron Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Díaz. Malograron Sánchez y Hernández.

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Gustavo Puerta tuvo la primera buena oportunidad de Colombia en el encuentro, con un tiro de larga distancia a los 21 minutos. El esférico fue desviado por Kobel.

Los suizos dispusieron también de opciones. A los 30, Fabian Reider desafió a Camilo Vargas con un cañonazo, pero el arquero colombiano tapó con los puños.

Más tarde, el portero del Atlas de México apagó otro intento, de Dan Ndoye.

Suiza estuvo muy cerca a los 52, cuando un tiro libre ejecutado por Reider describió una comba y remeció la red por fuera.

En el primer tiemo extra, Jhon Lucumi estremeció el larguero con un remate de cabeza, durante los momentos en que Colombia más asfixiaba el arco de Kobel.

Colombia y Suiza chocaron también en la fase de grupos del Mundial de 1994 en Estados Unidos. El conjunto sudamericano se impuso por 2-0.