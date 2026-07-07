Atlanta. Argentina resucitó en el Mundial.

Enzo Fernández metió un cabezazo en el tiempo de descuento y Argentina le dio la vuelta al marcador para conseguir el martes una dramática victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Los campeones defensores estaban contra las cuerdas al quedar abajo 2-0 a los 67 minutos tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Pero Argentina sacó toda la estirpe de sus tres estrellas en la camiseta y anotó dos goles en un lapso de cuatro minutos para revivir su ilusión de seguir en el trono.

PUBLICIDAD

Cristian Romero y Lionel Messi —con su octavo gol del torneo— reanimaron a Argentina en el partido y Fernández puso la sentencia en el segundo minuto del tiempo añadido.

Argentina jugará en cuartos contra el ganador del duelo Colombia-Suiza que se disputaba más tarde en Vancouver.

¡¡¡GOLAAAAAZO DE ARGENTINA!!! ¡¡¡GOLAAAZO DE LIONEL ANDRÉS MESSI!!! ¡¡¡APARECIÓ EL 10!!!



¡TREMENDO GOLAZO! Firma un zurdazo dentro del área para empatar el duelo ante Egipto. pic.twitter.com/ioUY9KoDkB — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 7, 2026

Los campeones defensores ahora se enfrentarán a Suiza o Colombia en cuartos de final el sábado en Kansas City, Missouri.

Messi, quien rompió a llorar tras el pitido final, marcó su octavo gol del torneo en el minuto 83 para empatar el marcador a 2-2. Fue su gol número 21 en la Copa del Mundo, ampliando así su récord.

Argentina perdía 2-0 con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico.

Messi también falló una oportunidad en la primera mitad cuando el portero egipcio Mostafa Shobeir atajó su penalti. Posteriormente, estrelló el balón contra el poste cuando el marcador era de 1-0.

Argentina aspira a convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos desde que Brasil lo lograra en 1958 y 1962.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí